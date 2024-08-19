Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

Курьерская служба «Достависта» перейдет на систему анализа «Дельта BI». Решение позволит заместить BI-продукт от иностранного поставщика, а также внедрить self-service подход к управлению отчетностью по ключевым показателям компании. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

«Достависта» – цифровой сервис курьерской экспресс-доставки, который работает в 24 городах России. Клиенты получают заказ срочно (за два часа) или в течение дня – по выбору. Большинство клиентов (75%) – это компании малого и среднего бизнеса различного профиля (от интернет-магазинов до ресторанов), которые выполняют от 5 до 1000 доставок в месяц.

В компании «Достависта» постоянно отслеживают ключевые показатели бизнеса – количество активных и новых курьеров и клиентов в когортном анализе, качество доставки (SLA), эффективность работы операторов контакт-центра и службы поддержки, операционные показатели (тарифы, эластичность спроса и предложения) и др.

С прекращением поддержки зарубежного BI-решения для продуктовой и операционной аналитики в компании возникла задача найти российский аналог, который позволил бы не только перенести в новый контур привычные бизнес-процессы, но также предоставить возможности для дальнейшего развития функционала.

Курьерской службе требовался гибкий ИТ-продукт для подготовки дашбородов и отчетов, продвинутые инструменты для поиска инсайтов и изучения закономерностей в данных, а также комфортный интерфейс для визуализации и оценки продуктовых экспериментов. Важный критерий выбора решения — наличие инструментов self-service, которые позволят легко освоить новую ИТ-систему сотрудникам без навыков программирования.

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

По итогам оценки рынка в компании «Достависта» выбрали импортонезависимую систему «Дельта BI». Это универсальная платформа для анализа, которая сочетает в себе функциональность решений Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система позволяет агрегировать данные из разрозненных источников, самостоятельно создавать бизнес-сценарии для глубинного анализа на различных срезах, а также применять большой пул специализированных сервисов для решения BI-задач любой сложности. В системе можно задавать запросы на естественном языке, а также выстраивать предиктивную аналитику на базе технологий ИИ и машинного обучения.

«Сегодня отчетность в “Дельта BI” в нашей компании используют сотрудники продуктового, операционного и коммерческого департаментов. Уже сейчас можно отметить высокую скорость обработки данных при создании и управлении отчетами, современный преднастроенный интерфейс для презентаций, а также широкие возможности для вычислений внутри модели. Проект по внедрению решения продолжается. Сейчас мы ведем работу по применению предиктивной аналитики и использованию ML-моделей в исследовательских целях», — сказала Елена Таныгина, руководитель отдела аналитики компании «Достависта».

«Спрос на self-service подход к управлению данными в бизнес-системах сейчас крайне высок. Компании понимают, что доступ бизнес-пользователей ко всей модели данных позволяет быстрее извлекать инсайты, а также снижать нагрузку на ИТ-специалистов, которые ранее занимались поддержкой и развитием таких решений. Сегодня в “Дельта BI” включена вся функциональность, необходимая для комплексной аналитики. Мы продолжим развивать продукт и включать в него новые востребованные сервисы», — отметила Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024