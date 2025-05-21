Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174967
ИКТ 13634
Организации 10634
Ведомства 1460
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25566
Персоны 75054
География 2838
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 851

Хачапуридзе Татьяна


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Группа «Эталон» внедрила импортонезависимую аналитическую платформу «Дельта BI» 1
19.08.2024 «Достависта» переходит на платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
16.05.2024 Вышло обновление системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1
19.12.2023 «Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics 1
14.12.2023 Вышла новая версия системы расширенной аналитики «Дельта BI» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Хачапуридзе Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 2
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5302 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 356 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1234 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1111 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 2
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 56 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 551 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 407 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5552 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1946 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 666 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 1
OASIS - OData - Open Data Protocol 8 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 450 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 1
Script - Скрипт 520 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2218 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1299 1
Navicon - Дельта BI 17 3
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 210 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Таныгина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1262 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5159 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6548 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2524 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153