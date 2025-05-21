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Хачапуридзе Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Хачапуридзе Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360470, в очереди разбора - 756078.
Создано именных указателей - 174967.
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