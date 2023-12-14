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Вышла новая версия системы расширенной аналитики «Дельта BI»

Вышла новая версия self-service-системы расширенной аналитики «Дельта BI» (2023.10) — импортонезависимого аналога зарубежных data-инструментов. В нее вошли более 85 улучшений, которые делают работу с данными еще проще и удобнее для пользователей.

«Дельта BI» — это импортонезависимая аналитическая платформа нового поколения (augmented analytics). Она позволяет консолидировать информацию из любых источников, создавать модели данных, настраивать ETL-процессы и использовать дашборды для совместной работы сотрудников. Платформа построена по принципу no-code — для работы с ней пользователям не нужны продвинутые технические навыки. Кроме того, в «Дельта BI» доступны инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации процессов анализа. Решение входит в топ-5 BI-платформ, доступных в России, по версии CNews.

Обновленная версия «Дельта BI» делает работу с данными более удобной и доступной. Прежде всего, появились новые подсказки — всплывающие окна с контекстной информацией или графическими элементами для визуализации, которые появляются при наведении мыши на объект. Теперь пользователям доступны подсказки Discover (формирование визуализаций или графиков) и Present (формирование дашбордов и презентаций). Вместо встроенных по умолчанию подсказок появилась новая функциональность — «Действие». Она делает настройку и управление подсказками значительно проще.

Также появилась возможность формировать новую логику вычислений с применением более чем 20 дополнительных функций PQL (внутреннего языка «Дельта BI»). Кроме того, пользователь может выбирать способ агрегации промежуточных и общих итогов анализа для каждого конкретного среза данных.

В новой версии «Дельта BI» сделали более прозрачным и управление данными: так, в системе теперь можно видеть метаданные элементов формулы, которые созданы в режиме скрипта. Также можно сохранять сортировку внутри уровней иерархии и использовать горячие клавиши, чтобы выделить сразу несколько элементов в фильтрах с множественным выбором.

Наконец, разработчик уделил внимание дополнительным мерам безопасности. Так, в консоль администратора был добавлен соответствующий раздел, который позволит управлять пользовательскими настройками и повышать уровень ИБ при работе с системой.

«Сегодня self-service-подход к формированию отчетности — это не просто модный тренд, а неотъемлемая часть работы с данными. Именно self-service позволяет сделать аналитику доступной для всех категорий пользователей, поэтому нам крайне важно, чтобы наш продукт давал максимум свободы и комфорта при настройке отчетности. “Дельта BI” – это постоянно развивающаяся платформа, которая может с легкостью заменить зарубежные системы, такие как Power BI, Qlik или Tableau, в ИТ-ландшафте российских компаний. Мы продолжим ее дальнейшее совершенствование, чтобы предоставить клиентам лучший цифровой опыт», — сказала Татьяна Хачапуридзе, BDM «Дельта BI».

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