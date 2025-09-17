ГК «Кортрос» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI»

ГК «Кортрос» перешла на импортонезависимую систему бизнес-аналитики «Дельта BI». В результате проекта в компании получили единое окно для управления данными на всех уровнях бизнеса — в нужное время и с необходимой степенью детализации. В настоящее время систему используют 87 сотрудников — от топ-менеджеров до линейных специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

Группа компаний «Кортрос» — отечественный девелопер, работающий в девяти регионах страны. Топ-менеджеры получают полную картину по всем показателям и могут принимать более взвешенные стратегические решения, касающиеся управления продажами, графиком проектов, распределением ресурсов и другими бизнес-процессами.

Поэтому для ГК «Кортрос» важно, чтобы BI-система оставалась надежной, гибкой и масштабируемой. Внедрение «Дельта BI» было направлено, в первую очередь, на импортозамещение устаревшего зарубежного решения и комплексное развитие аналитической ИТ-инфраструктуры компании.

В «Дельта BI» доступен не только классический инструментарий BI-систем, но и передовые возможности Data Preparation и Data Science. По своим функциональным возможностям она не уступает зарубежным аналогам. Кроме того, ключевыми аргументами в пользу «Дельта BI» стали настраиваемые low-code ETL-процессы, поддержка скриптов на языках программирования Python и R, а также возможность выстраивать предиктивную аналитику на базе технологий ИИ и машинного обучения. Все это не только упрощает процессы преобразования данных, но и позволяет ускорить разработку отчетности в масштабах компании.

Внедрение системы осуществлялось поэтапно. На первом этапе был реализован пилотный проект — создание блока отчетности о продажах, который подтвердил эффективность решения. После успешного MVP система была введена в промышленную эксплуатацию с дальнейшим масштабированием в соответствии с бизнес-приоритетами заказчика.

В результате проекта в ГК «Кортрос» получили единое окно для работы с данными на всех уровнях бизнеса. Сотрудникам компании стала доступна сквозная аналитика продаж, а также мониторинг строительного контроля и выполнения программ строительства, анализ конкурентной среды и закупочной деятельности. Кроме того, был разработан блок отчетности по веб-аналитике, а для повышения точности планирования — запущены прогнозные модели на основе машинного обучения.

«У нашей команды был большой опыт работы с зарубежными BI-системами. Поэтому был определенный скептицизм по отношению к отечественным решениям — с точки зрения как их функциональности, так и сложности перехода. Однако в процессе работы с командой “Дельта BI” все сомнения развеялись: система не только полностью оправдала наши ожидания, но и продемонстрировала высокую эффективность», — сказал Андрей Кабанов, руководитель продуктовой аналитики дирекции по цифровой трансформации ГК «Кортрос».

«Благодаря внедрению “Дельта BI” создана единая платформа для работы с управленческой аналитикой. Руководители всех уровней получают данные в необходимом объеме, с требуемой детализацией и в нужное время», — отметила Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI». — При этом система “Дельта BI” работает в парадигме self-service. Для ее эффективного использования пользователям не обязательно иметь техническое образование — достаточно базовых навыков работы с данными, понимания их структуры и логики расчетов. Это существенно упрощает работу с информацией».