Кабанов Андрей


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 ГК «Кортрос» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI» 1
12.05.2008 ММК автоматизировал обработку документов с помощью Cognitive Forms 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кабанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1056 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1234 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3653 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2203 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9138 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6085 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5370 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13115 1
Cognitive Forms 46 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
Каплан Дмитрий 6 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 396 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2550 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 1
