«Дельта BI» вошла в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics

Self-service платформа для продвинутой аналитики «Дельта BI» вошла в топ-5 рейтинга BI-платформ 2023 г. по версии CNews Analytics. Решение получило высокие баллы за доступную функциональность и универсальность, а также за ряд других характеристик, которые делают процесс анализа данных доступным для российских бизнес-пользователей с любым уровнем технической подготовки.

Исследовательская группа CNews Analytics подготовила ежегодный рейтинг BI-платформ. Программные продукты в нем сравнивались по 50 критериям, включая возможности визуализации данных и создание дашбордов, наличие коннекторов СУБД, работу с ETL без программирования, а также администрирование, поддерживаемые ОС и стоимость покупки и тестового периода. По итогам оценки «Дельта BI» вошла в пятерку лучших импортонезависимых систем на российском рынке.

«Дельта BI» — это решение класса Augmented analytics, которое способно полноценно заместить аналитические продукты от глобальных лидеров рынка — Power BI, Qlik или Tableau. С его помощью бизнес может собирать информацию из разнообразных источников, создавать модели данных, настраивать ETL и использовать дашборды для совместной работы сотрудников. Платформа построена по принципу low/no-code, что позволяет пользователям с любым уровнем технических навыков эффективно работать с отчетностью и применять ее для принятия управленческих решений.

Аналитики CNews отмечают, что вектор требований к BI-системам значительно сместился. Теперь их основные пользователи не ИТ-специалисты и разработчики, а бизнес. И чаще всего это сотрудники без продвинутых навыков программирования. Такие функциональные заказчики больше всего ценят удобство, адаптивность и простоту самостоятельного освоения системы без потери функциональных возможностей решения.

Такие перемены можно связать с тем, что в последние годы у бизнеса повысился спрос на построение data-driven-культуры в компании и принятия решений на основе данных. Руководители понимают, что в текущих реалиях рынка именно такой подход позволяет сохранять эффективность работы и перестраивать ИТ-ландшафт без потерь критически важной информации.

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«За плечами команды “Дельта BI” — огромный опыт работы с российскими компаниями. Мы хорошо понимаем их потребность в качественных self-service инструментах. Наша платформа развивается с учетом их требований и готова предложить бизнесу широкую линейку сервисов, позволяющих получать срезы данных в различных плоскостях и принимать решения буквально “на лету”. С этим, в частности, помогают инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта, встроенные в продукт», — сказала Татьяна Хачапуридзе, BDM «Дельта BI».

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«Дельта BI» - импортонезависимая система расширенной аналитики данных. Это продукт для импортозамещения BI-систем от глобальных ИТ-лидеров, как Tableau, Qlik, Power BI. Система использует подход self-service, то есть пользователи могут самостоятельно настраивать необходимые дашборды. Это делает инструменты AI и ML доступными и позволяет пользователю с любым уровнем технических навыков принимать с их помощью взвешенные решения.