Вышло обновление системы расширенной аналитики «Дельта BI»

Разработчик self-service-платформы «Дельта BI», входящей в топ-5 платформ бизнес-аналитики по версии CNews Analytics, анонсировал выход обновления 2023.12. Пакет включает в себя более 90 исправлений и несколько дополнительных функций. Все программные изменения направлены на повышение эффективности работы системы.

«Дельта BI» соответствует мировым трендам в области применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляя бизнес-пользователям возможности поиска инсайтов средствами генеративного ИИ.

«Наибольшую ценность для пользователей мы видим в применении возможностей генеративного BI к данным, извлекаемым напрямую из источников, исключая дублирование их объемов. Однако это создает поток сложных запросов к источнику. Поэтому в рамках текущего релиза была проведена серьезная работа, в том числе по оптимизации запросов и повышению производительности. Таким образом, «Дельта BI» сохраняет лидерство в работе с любыми источниками данных в режиме direct-query», — сказала Татьяна Хачапуридзе, руководитель продукта «Дельта BI».

В текущей версии представлены несколько новых функций и обновлений. Так, реализованы улучшения Gen-BI – в систему добавлены динамические всплывающие информационные панели, которые собирают инсайты по текущему слайду дашборда. Кроме того, в версии расширены источники модели данных – теперь в качестве источника и цели в потоке данных «Дельта BI» поддерживает «Google Диск».

В рамках работы над системой также была обновлена панель форматирования – изменился интерфейс дашборда, что обеспечивает его более простое и интуитивно понятное использование вместе с другими параметрами форматирования. Наконец, пользователи получили возможность доступа к данным через аутентификацию с использованием веб-токенов через веб-протокол OData.

Сегодня сообщество «Дельта BI» насчитывает несколько тысяч пользователей, которые принимают непосредственное участие в процессе расширения возможностей системы. Новая версия 2023.12, в первую очередь, служебная. Она направлена на оптимизацию текущей функциональности с учетом обратной связи сообщества.

«Мы наблюдаем стабильный рост спроса на «Дельта BI», и это вызвано в том числе тем, что ее функциональные возможности соответствуют ожиданиям, а где-то даже опережают запросы российских пользователей. Инструмент активно развивается, и мы очень рады, что сообщество оказывает непосредственное влияние на разработку новых функциональных возможностей системы», — сказал Максим Кочеляев, ведущий консультант системы «Дельта BI».