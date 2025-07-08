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Индексная книга (каталог) CNews*
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Леонов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Netwell объявила о стратегическом партнёрстве с российским производителем сетевого оборудования IQTools 1
21.05.2025 Группа «Эталон» внедрила импортонезависимую аналитическую платформу «Дельта BI» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Леонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 303 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 1
Data Preparation - подготовка данных 11 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5662 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4967 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1286 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10824 1
Navicon - Дельта BI 17 1
Хачапуридзе Татьяна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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