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Леонов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Netwell объявила о стратегическом партнёрстве с российским производителем сетевого оборудования IQTools 1
|21.05.2025
|Группа «Эталон» внедрила импортонезависимую аналитическую платформу «Дельта BI» 1
Леонов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 303 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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