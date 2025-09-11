«Мир инструмента» внедрил импортонезависимую BI-платформу «Дельта BI»

«Мир инструмента», российский поставщик ручного инструмента и оборудования, завершил внедрение системы бизнес-аналитики «Дельта BI». Решение автоматизирует сбор аналитической отчетности по ключевым показателям бизнеса. Комплексное внедрение BI-платформы с корпоративным хранилищем данных (КХД) позволит заказчику повысить эффективность консолидации и обработки информации из множества источников в географически распределенных филиалах компании. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

Установленная в компании аналитическая система имела недостаточную производительность и устаревшие инструменты визуализации. Кроме того, для компании важна надежность и бесперебойность работы data-инфраструктуры, которые не могут обеспечить зарубежные поставщики. Поэтому было принято решение о внедрении нового импортонезависимого BI-решения.

По итогам анализа рынка ГК «Мир инструмента» остановила свой выбор на продукте «Дельта BI». Это система бизнес-аналитики, которая сочетает в себе функциональность Business Analytics, Data Preparation и Data Science и способна заменить BI-продукты от глобальных вендоров.

В первую волну проекта в компании было развернуто хранилище данных. Теперь данные собираются быстрее и занимают меньше места. Далее с хранилищем интегрирована BI-система, с помощью специалистов Navicon были внедрены базовые отчеты, позволяющие отслеживать основные показатели деятельности ГК «Мир инструмента». Эти нововведения предоставили клиенту инструмент для комплексного анализа всей цепочки поставок — от закупок и движения товаров до продаж и управления товарными запасами.

Кроме того, благодаря использованию low-code/no-code подходов, инструменты бизнес-аналитики позволяют обеспечить развитие системы силами клиента и ускорить получение результатов. Так, они предоставляют пользователям готовые коннекторы к данным, инструменты трансформации данных и шаблоны визуализации, требующие минимальной настройки. Ключевая задача Self-Service BI — дать специалистам возможность самостоятельно получать аналитическую информацию из корпоративных данных без привлечения ИТ-подразделений. Например, «Дельта BI» предоставляет несколько видов визуализаций — от стандартных гистограмм и линейных графиков до диаграмм рассеяния. Пользователи могут не только настраивать графики без программирования под конкретные задачи, но и создавать собственные визуализации для нестандартных случаев.

«Именно наличие широких возможностей для работы с данными и инструментов self-service стало для нас основным фактором при выборе решения. Нам было важно, чтобы сотрудники даже без продвинутых навыков программирования и глубоких технических знаний, а также без привлечения ИТ-департамента могли создавать отчеты и работать с ними самостоятельно, — сказал Герман Минеев, директор по операционному планированию ГК «Мир инструмента». — В результате мы полностью удовлетворены выбором BI-инструмента. “Дельта BI” удобна в использовании и закрывает все наши потребности, включая качественную визуализацию».

«”Дельта BI” позволяет не только улучшить визуализацию данных, но и значительно повысить производительность работы с дашбордами. Помимо этого, можно добавлять новые данные, создавать более детализированные отчеты. Иными словами, для решения аналитических задач любой сложности ”Дельта BI” обладает всеми специализированными BI-сервисами, необходимыми крупному бизнесу, — сказала Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI». — При этом продукт постоянно дополняется новыми функциями, в том числе интеллектуальными. Они позволяют компаниям практически в режиме реального времени строить прогнозы и принимать решения, учитывая изменения на рынке и в бизнесе».

В рамках развития продукта планируется расширить возможности настройки отчетов — это позволит специалистам самостоятельно адаптировать аналитику под изменяющиеся бизнес-процессы. Параллельно будет запущена обучающая программа развития корпоративной культуры и увеличения количества сотрудников, которые работают с системой.