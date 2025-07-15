ГК «АСНА» внедрила систему продвинутой аналитики «Дельта BI»

ГК «АСНА», оператор экосистемы сервисов и решений для фармацевтического рынка, завершила переход на систему умной аналитики «Дельта BI». Решение обеспечило self-service подход к управлению отчетностью на уровне всей компании. По итогам внедрения сотрудники ГК «АСНА» получили инструмент, который позволит опираться на достоверные данные о состоянии бизнеса в режиме, приближенном к реальному времени. Об этом CNews сообщили представители «Дельта BI».

ГК «АСНА» — федеральная организация, в рамках которой свою деятельность ведут более 17 тыс. аптек. Группа компаний разрабатывает цифровые сервисы, которые позволяют увеличить доход аптечной сети и оптимизировать внутренние процессы.

С увеличением нагрузки на BI-отдел в группе компаний появился запрос на внедрение self-service-инструментов для работы с данными и трансформацию подхода к формированию бизнес-отчетности. Для решения таких задач выбрали импортонезависимую платформу аналитики «Дельта BI».

Определяющим фактором при выборе данного ИТ-продукта стала архитектура платформы, которая позволяла закрыть текущие потребности компании, а также заложить основу для решения будущих вопросов, связанных с подготовкой отчетов. Так, в «Дельта BI» объединяются инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science, в ней можно настраивать ETL-процессы, а также выстраивать предиктивную аналитику на базе технологий ИИ и машинного обучения.

«Исторически для формирования отчетности сотрудники нашей компании применяли Excel. Соответственно, на этапе ручного сбора данных мы сталкивались с рядом трудностей. Например, с проблемой централизации сведений, когда в каждом Excel-файле мог быть свой набор исходных данных и методик расчета, проблемой доставки отчетности большому количеству участников, разграничения прав доступа и отсутствия автоматических уведомлений в случае изменения того или иного показателя. «Дельта BI» закрывает все эти задачи по принципу единого окна», – сказал Александр Изюмский, директор Дирекции по развитию цифрового бизнеса ГК «АСНА».

Сегодня «Дельта BI» позволяет в штатном режиме работать со всеми источниками данных компании, в том числе, с таблицами Excel и OLAP-кубом, а также визуализировать собранные сведения на интерактивных дашбордах. На базе одной модели аналитики ГК «АСНА» могут создавать и делиться с коллегами различными вариантами визуализации данных по показателям аптечных сетей. Все изменения логируются на указанный момент времени, что дает возможность в любой момент вернуться к нужному отчету и сравнить параметры. При этом учитываются требования службы по информационной безопасности и обеспечивается разграничение прав доступа пользователей на уровне ролей сотрудников.

«“Дельта BI” содержит весь необходимый функционал, позволяющий выстроить комплексный подход к BI-анализу. Теперь все бизнес-пользователи заказчика могут работать в системе на интуитивно понятном уровне и не привлекать для этого сотрудников ИТ-блока. Переход на “Дельта BI” учитывает исторически сложившуюся в компании культуру сбора и обработки аналитических данных, поэтому не предполагает “шоковой терапии” при знакомстве с ней. Начать работу можно с привычных функций, таких как встроенная табличная отчетность наподобие Microsoft Excel», – отметила Татьяна Хачапуридзе, директор по развитию «Дельта BI».