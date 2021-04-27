«Крок облачные сервисы» в 2020 году: рост выручки на 37%, клиентской базы на 32%

По итогам 2020 года бизнес «Крок облачные сервисы» — самостоятельного подразделения ИТ-компании «Крок» — в очередной раз продемонстрировал рост. Выручка компании увеличилась на 37%, превысив 3,2 млрд рублей. Размер клиентской базы перешагнул отметку в 550 компаний, что на 32% больше, чем в прошлом году. Также возрос средний счет на услуги и кросс-продажи в отдельных аккаунтах. Подобная результативность облачного направления связана с курсом провайдера на управляемые услуги, популярность которых увеличилась на фоне пандемии, а также усилением клиентоориентированности, позволившей привлечь новых заказчиков.

Стратегия «Крок облачные сервисы» в 2020 году включила в себя в том числе максимальное расширение портфолио поверх базовой услуги — инфраструктуры как сервис (IaaS). Провайдер запустил для клиентов порядка десяти новых продуктов и услуг, направленных на повышение безопасности инфраструктуры (Web Appliance Firewall и Anti DDoS из облака, резервное копирование по подписке), управляемости и гибкости (Kubernetes as a Service), поддержки бизнес-процессов (Big Data из облака). Также команда «Крок облачные сервисы» сконцентрировалась на развитии экспертизы в области консалтинга и управляемых сервисов. Облачные проекты становятся технически очень сложными. При этом у заказчиков не всегда хватает внутренних компетенций и ресурсов, чтобы правильно выбрать нужную архитектуру решения, провести миграцию без даунтаймов, поддерживать инфраструктуру на каждом этапе ее жизненного цикла. На помощь в этих случаях приходит квалифицированная команда провайдера, готовая в режиме 24х7 консультировать и решать проблемы.

Количество сотрудников «Крок облачные сервисы» также увеличилось по итогам года. Сегодня в штате работает 115 человек: разработчиков, инженеров по эксплуатации инфраструктуры и поддержки сервисов, менеджеров по работе с клиентами и продажами. Это уникальные и часто узкопрофильные специалисты, аккумулирующие 12-летний опыт работы с инфраструктурой, приложениями и их адаптацией в облаке. Команда «Крок облачные сервисы» — основа конкурентных позиций бизнес-юнита, чьи услуги признаны CNews лучшими в 2020 году с точки зрения качества.

Продолжилась работа и над технической составляющей Облака КРОК. Она велась в трех направлениях: усиления надежности, увеличения производительности и расширения функциональности платформы. В 2020 году провайдер завершил самый масштабный за всю историю компании апгрейд аппаратной инфраструктуры, выбрав в качестве базы системы Dell Technologies. Ставка на проверенное годами оборудование позволила достичь отказоустойчивости и стабильности Облака КРОК. Кроме того, закуплено порядка 200 единиц высокопроизводительных серверов под растущие запросы текущих и будущих клиентов. Чтобы повысить скорость работы размещенных в облаке систем, специалисты «Крок облачные сервисы» протестировали линейку процессоров Intel, выбрали из них наиболее подходящее решение и провели ряд дополнительных донастроек. В результате этого в облаке на десятки процентов ускорилась работа требовательных к производительности приложений, таких как 1С. Для удобства пользователей Облака КРОК в 2020 году в платформу внесено 79 изменений. В их числе возможность подключения виртуальных машин к нескольким подсетям, теггирование, создание образа диска без остановки виртуальной машины, автоматическое восстановление мастер-узла кластера Kubernetes в случае сбоя, расширение возможностей Terraform, улучшение web-интерфейса консоли.

«Темп динамики развития «Крок облачные сервисы» превышает рост российского облачного бизнеса. Для нас это подтверждение того, что мы выбрали правильную стратегию и тактику и следуем им. Между тем, мы держим руку на пульсе и в любой момент готовы адаптироваться под меняющиеся условия и помочь подстроиться под них нашим клиентам. Яркий пример этого — работа в условиях пандемии, когда очень многие наши заказчики столкнулись с ростом нагрузки на информационные системы и потребностью в дополнительных вычислительных ресурсах», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы».

«Наша компания как пользователь облачных услуг особо ценит возможность получить абсолютно разную экспертизу из одних рук. «Крок облачные сервисы» — это и провайдер услуг собственных дата-центров, и разработчик платформы, имеющий солидный опыт в управлении проектными командами. Вместе с тем провайдер также является экспертом по вычислительным системам, инфраструктурным сервисам, и прикладному ПО. Кроме того, выступает аудитором и консультантом, чьи знания и опыт позволяют выстраивать долговременную стратегию развития ИТ. Для российского рынка подобный набор компетенций уникален», — поделился своим мнением Денис Краснопер, руководитель отдела разработки инфраструктуры Dostavista.

«Масштабное применение облачных технологий — один из основных трендов развития ИТ-рынка. Они обеспечивают новый уровень эффективности и масштабируемости бизнеса, предъявляя все более высокие требования к возможностям облачных сервисов и ИТ-инфраструктуры. Мы видим, что ключевые игроки российского рынка, такие как «Крок облачные сервисы», активно расширяют свою экспертизу, и интерес к их решениям растет. Вместе мы работаем над тем, чтобы предлагать клиентам наиболее востребованные решения на основе гибкой, надежной и производительной платформы Intel», — добавил Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России.