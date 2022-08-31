«Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома»

B2B-cервис «Даркстор у дома» закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла средства от группы частных инвесторов и девелоперской компании «Самолет». Сумма сделки не раскрывается, оценка компании превысила $1,2 млн.

Помимо девелоперской proptech-корпорации, в стартап вложились выходцы из «Почты России», а ныне топ-менеджеры логистической компании Master Delivery — Игорь Шиянов (CEO и сооснователь Master Delivery) и Тимур Мяльдзин (директор по развитию). Также в сделке поучаствовал Алексей Дмитриев, бывший партнёр фонда прямых инвестиций из Восточной Европы и менеджер The Boston Consulting Group в Дубае и Москве. Привлеченные средства компания направит на масштабирование складской инфраструктуры и развитие партнерской сети в России.

«Даркстор у дома» — это инфраструктурное white-label-решение для организации гиперлокальной доставки. Говоря проще: сеть мини-складов и инфраструктура для управления ими. Основными клиентами являются ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов, заинтересованные в доставке товаров за 30-60 минут. Так, компания выступает технологическим партнером маркетплейса Ozon.

«Даркстор у дома» дает возможность арендовать складское пространство от 1 полки за 3 тыс. руб. и напрямую интегрировать собственную WMS-систему (система управления складом) с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Такой подход позволяет клиентам сервиса управлять заказами, видеть остатки товаров на полках и выбирать наиболее дешевый способ доставки. Логистическими партнерами компании выступают Delivery Club и Dostavista.

Стартап был основан летом 2021 г. серийными предпринимателями Кириллом Чекановым и Григорием Тареевым (основателями нескольких известных сервисов и приложений, в том числе Icon — развлекательного ИИ-приложения с более чем 1 млн скачиваний). Публичный запуск «Даркстор у дома» состоялся позже, в ноябре прошлого года компания стартовала с 25-метровым складом в центре Москвы.

Сегодня «Даркстор у дома» предлагает клиентам возможности размещения на 4 складах в пределах МКАД с легким доступом к центру и спальным районам и общей вместимостью в 1,4 тыс. полок. В ближайшие полгода компания планирует увеличить количество складов до 8.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности Безопасность

«Мы видим растущий тренд развития малых и средних компаний в сегменте электронной коммерции. Крупные сервисы онлайн-торговли позволяют таким игрокам получить доступ к аудитории, но им сложно обеспечить быструю и качественную доставку товара клиенту. Именно эту проблему решает "Даркстор у дома". Мы уверены в том, что в сегменте мини-складов для экспресс-доставки, который фактически создаёт этот стартап, будет бурный рост, и этот рынок выйдет за пределы крупных городов», — сказал Денис Кондрахин, руководитель венчурного направления группы «Самолет».

«В ближайшие годы формат доставки клиенту сильно трансформируется. Все больше товаров будут доставляться в режиме instant либо использовать районную инфраструктуру для доставки в ультра-точный временной слот. “Даркстор у дома” уникально позиционирован, чтобы стать главным выгодоприобретателем трансформирующегося рынка, на котором 80% товаров будут доставляться гиперлокально», — отметил Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery

«Ожидания потребителей изменились, клиент хочет получить заказ “сейчас”, вместо “завтра с 4 до 6”, не подстраивать свой день под график курьера, и наш продукт способен удовлетворить этот запрос для компаний, которые хотят научиться доставлять также быстро, как e-grocery игроки», — отметил Кирилл Чеканов, основатель «Даркстор у дома».