«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд руб. в 2022 году

Общее количество пользователей, подключивших «Авито доставку» достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в семь раз. Поэтому «Авито» развивает и брендированную сеть пунктов выдачи, и новые опции доставки как для частных продавцов, так и для юрлиц. За 2022 г. компания планирует проинвестировать в развитие «Авито доставки» 3,5 млрд руб. об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Большинство наших клиентов пользуются доставкой. Для четкой, отлаженной работы требуется огромная инфраструктура – как цифровая, так и физическая, – и постоянная работа над отлаживанием всех процессов. Для нас “Авито доставка” – одно из ключевых направлений развития нашей платформы, которое мы продолжим улучшать. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнерства. За этим стоит огромный проактивный труд команды, понимающей, как “Авито доставка” важна пользователям – от мам, продающих детские вещи и вяжущих хэнд-мейд свитера на заказ, до российских предпринимателей, для которых “Авито” – основная площадка для бизнеса», – сказал Иван Гуз, заместитель генерального директора «Авито».

В 2022 г. число частных лиц, которые подключили опцию продажи через «Авито доставку» в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с 2021 г., а компаний, подключивших «Авито доставку», стало в 2,5 раза больше.

«Авито доставка» позволяет решить вопрос с безопасной передачей товаров без личной встречи с продавцом, что существенно увеличивает количество потенциальных клиентов. По сути за счет собственной доставки обеспечивается безопасная сделка. После того, как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается на карту, а вещь отправляется продавцу за счет «Авито».

Сервис «Авито доставка» был запущен в марте 2018 г. Сейчас товары доставляются более чем в 1100 городов и 21 тыс. населенных пунктов России, предоставляя возможности онлайн-коммерции для жителей даже отдаленных уголков страны. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае 2022 г. стали «Одежда, обувь, аксессуары», «Запчасти и аксессуары для автомобилей» и «Детская одежда и обувь».

Доставлять товары по всей России продавцы могут несколькими способами. Частные продавцы: через пункты выдачи заказов и почтовые отделения; курьером; через постаматы. Юрлица: через пункты выдачи Boxberry; через «Почту России».

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Для доставки товаров в любой город или населенный пункт наиболее удобным и для продавца, и для покупателя способом, у «Авито доставки» есть широкая сеть партнеров: около 42 тыс. отделений «Почты России», 5700 точек «Сберлогистики», 2000 пунктов выдачи DPD, более 4000 ПВЗ Boxberry; фирменные пункты выдачи «Авито × EXMAIL» в 45 городах России; более 6000 постаматов PickPoint; «Достависта» и «Яндекс доставка» (для заказов в рамках одного города) более чем в 20 городах; КСЭ (для доставки в пределах одного населенного пункта и между городами) в 19 городах России.

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«Авито» – массовая платформа для коммерции, на которую ежемесячно заходят более 50 млн человек, а почти половина малого и среднего бизнеса в стране использует ее для продажи своих товаров и услуг. Число активных объявлений в июне 2022 г. превысило порог в 100 млн.