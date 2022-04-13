Голосовой робот МТТ помог Dostavista сократить расходы

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для сервис курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России. Это цифровое решение от МТТ позволило сервису Dostavista сократить расходы на инструктаж курьеров на 30%, при этом максимально исключив операторов службы поддержки из рутинных процессов. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Сейчас, как только Dostavista подключает курьера к услуге, ему сразу же звонит цифровой помощник, приветствует и предлагает прослушать краткую инструкцию о том, как выполнить доставку с наложенным платежом. При этом предусмотрено несколько сценариев на случай, если по ходу диалога у доставщиков возникнут вопросы. Такое решение в разы снижает нагрузку на операторов, высвобождая их время для реализации более сложных бизнес-процессов.

«Мы рады, что смогли разработать для Dostavista сервис, учитывающий все нюансы логистического процесса, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – VoiceBox от МТТ – это отличный инструмент и для оптимизации ресурсов, и для масштабирования процессов: сейчас голосовой робот охватывает примерно 600 курьеров в неделю, но в случае необходимости, он сможет одномоментно проинструктировать несколько тысяч».

«Мы давно находились в поиске автоматизированных решений для простых действий, которые ежедневно выполняют наши операторы, и этим решением оказался цифровой помощник от МТТ, – отметила руководитель операционного департамента Dostavista Яна Соколова. – По нашей оценке, затраты на голосового помощника на 30% ниже, чем на операторов, так что считаем его применение эффективным. А если кто-то из курьеров не поймет, что ему делать, мы дополнительно проинструктируем его в чате поддержки. Применение цифрового помощника помогает нам более качественно распределять ресурсы».

Платформа VoiceBoх от МТТ позволяет собрать уникального цифрового помощника в зависимости от специфики и потребностей конкретной компании. При этом интерфейс платформы настолько прост, что работать в нем может любой специалист без навыков программирования.

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АО «МТТ» («Межрегиональный ТранзитТелеком») – 100% дочерняя компания ПАО «МТС», является провайдером интеллектуальных решений для бизнеса. Сегодня в портфель компании МТТ входят услуги по облачным коммуникациям для частных лиц и корпоративных заказчиков («МТТ Бизнес»), ИСС, нумерация 8–800, мобильная связь (MVNO) и платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE), традиционная МГ/МН связь для частных лиц и организаций и многое другое.

Dostavista — платформа для заказа срочной курьерской доставки по городу. Сервис представлен в 24 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Уфе, Омске и др. Dostavista обеспечивает доставку посылок точно в срок и в день заказа, пешими курьерами и на автомобилях. Клиенты заказывают доставку на сайте, через мобильное приложение или API, а алгоритм назначения подбирает лучшего курьера из нескольких десятков параметров. Чтобы обеспечить доступную, быструю и точную доставку, алгоритмы компании оптимизируют параллельные доставки с учетом географии маршрутов, содержимого посылок, расположения курьеров и многих других параметров.