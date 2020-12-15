Сервис курьерской доставки Dostavista перенес ИТ-инфраструктуру в облако «Крок»

Международная курьерская компания Dostavista выбрала облако «Крок» как основу для стабильности своего бизнеса и быстрого отклика на изменения в запросах клиентов. На базе облачной платформы провайдера теперь работает вся инфраструктура клиента, в том числе портал, через который пользователи услуг Dostavista делают заказы.

Dostavista придерживается концеции Cloud First: с 2016 г. компания использовала ресурсы различных облачных провайдеров. Аутсорсинг как стратегия развития выбран из-за потребности сокращать капитальные затраты и быстро масштабировать ресурсы, так как для бизнеса организации характерна сезонность. В преддвердии праздников, например, накануне Нового года, количество заказов увеличивается в два раза. Следовательно, в таком же объеме должны резко возрастать вычислительные мощности.

«Облачные ресурсы — единственно возможный и экономически опраданный инструмент для бизнеса Dostavista. Он позволяет нам гибко подстраиваться под меняющуюся ситуацию и наращивать ресурсы в пиковые периоды. Часто потребность в ресурах сложно предсказать. В этом году летнее снижение активности было нивелировано пандемией, из-за которой нагрузка на курьеров осталась на высоком уровне. Облако Крок позволило нам адаптироваться к этой ситуации», — сказал Денис Краснопер, руководитель отдела разработки инфраструктуры Dostavista.

Инфраструктура клиента размещена в двух зонах облака «Крок», одна из которых является основной площадкой, а вторая — резервной. Это позволяет гарантировать высокую отказоуйстойчивость и доступность данных в случае аварий. Дополнительно Dostavista использует объектное хранилище S3 в облаке «Крок».

«Как показывает практика, в пиковые моменты нужно действовать срочно и разворачивать десятки виртуальных машин за час, иначе сервис из-за возросшей нагрузки окажется недоступным для клиентов. Это можно сделать только в облаке. Именно поэтому его выбирают компании, у которых ярко выражена сезонность: ритейлеры, логистические компании, девелопмент и строительство, а также ряд онлайн-сервисов», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы».