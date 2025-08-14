Разделы

Cloud4Y предоставил инфраструктуру и виртуальные рабочие столы OTK Group

Колл-центры OTK Group из разных регионов России используют виртуальную инфраструктуру провайдера. «Объединение Транспортных Компаний» (OTK Group) — вендор CRM системы для таксопарков. Компания с 2017 г. занимается подключением и технической поддержкой водителей и курьеров таких компаний как «Яндекс», «Самокат», «Лента», Dostavista и др. Предлагаемое решение предназначено для работы с водителями такси, контроля финансовых операций и деятельности компаний.

Компания растет, колл-центры появляются в разных городах. Локальные сервера были недостаточно удобны с точки зрения масштабируемости и производительности. Поэтому требовалась единая точка входа для всех сотрудников, чтобы обеспечить нужную производительность труда и создать комфортные условия для выполнения сотрудниками своих задач. Такие решением стали виртуальные рабочие столы от Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Виртуальное рабочее место стандартизировано и полностью готово к работе. Оно круглосуточно доступно через интернет с настольного ПК, ноутбука, мобильного или любого другого устройства. При этом оно персонализируется, защищено, может быть быстро отключено или наоборот, клонировано нужное количество раз.

цифровизация

