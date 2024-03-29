Почта России доставила в 2023 г. почти 30 млн товаров с «Авито»

Недавно Почта России и «Авито» подвели итоги 2023 г. В прошлом году Почта России доставила в 2 раза больше покупок, совершенных клиентами на платформе «Авито», чем годом ранее. Число таких доставок выросло за год до 29 млн с фактическим охватом географии всей страны.



Направления сотрудничества

Почта России развивает сотрудничество с «Авито» по нескольким направлениям. В 2023 г. для всех пользователей «Авито» стала доступна услуга кросс-доставки. Этот сервис позволяет продавцу и покупателю товаров на платформе «Авито» выбрать более удобные для каждого из них способа отправки или получения заказов. В зависимости от клиентских предпочтений или месторасположения пункта приема и выдачи заказов продавец может выбрать для отправки заказа одного оператора доставки, а покупатель для получения заказа – другого. Почта России стала одной из первых логистических компаний, подключившихся к проекту. Заказы, оформленные на платформе «Авито», можно отправить или получить в 33 000 отделениях почтовой связи по всей стране.

В прошлом году Почта России доставила в 2 раза больше покупок, совершенных клиентами на платформе «Авито», чем годом ранее

В 2023 году Почта России и «Авито» реализовали для клиентов сервис оплаты заказов при их получении в почтовом отделении с помощью наложенного платежа. Прежде чем оплатить заказ у покупателя есть возможность в течение 15 минут проверить товар. Если товар по каким-либо причинам не устраивает покупателя или не соответствует описанию, указанному продавцом на платформе «Авито», он может отказаться от оплаты и получения заказа. При этом, покупателю не придется платить какие-то комиссии или штрафы за возврат заказа продавцу.

«Колоссальный рост»

«Удобство клиентов — приоритет Почты России. Нам важно, чтобы они могли получать свои покупки в оптимальные сроки и с комфортом. Мы рады, что пользователи «Авито» все чаще выбирают Почту для доставки заказов. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», — отмечает заместитель генерального директора Почты России Антон Колударов.

«Авито Доставка переживает колоссальный рост, так, в 2023 году число объявлений с подключенной доставкой превысило 93 млн и выросло за год почти в полтора раза. Поэтому для нас стратегически важно, чтобы те же возможности, к которым люди привыкли в стандартных интернет-магазинах и на маркетплейсах, были доступны и для наших уникальных сделок между частными лицами. Многие опции, которые мы добавляем в сервис, стали возможны благодаря нашему сотрудничеству с Почтой России – например, оплата при получении, что является уникальным для С2С-сделок. И конечно, стоит отметить кросс-доставку между пунктами Почты России, EXMAIL и BoxBerry, ничего подобного ранее на рынке логистики не существовало, здесь мы первопроходцы», – рассказывает Сергей Пустыльник, директор по логистике «Авито».