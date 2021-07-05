«Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5

5Post, дочерняя компания Х5 Group, и «Вейзим» (Wayzim Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.) подписали соглашение о сотрудничестве. «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5, на котором распределяются заказы 5Post. Первая автоматизированная сортировочная линия со скоростью обработки 15 тысяч посылок в час будет установлена на хабе в г. Богородск к началу сентября. Ее мощность в 6 раз превышает мощность работы сортировочного оборудования, работающего сейчас на хабах Богородск и Рейвен. Сортировочная линия от компании Вейзим позволит повысить точность сортировки отправлений на хабе и обрабатывать заказы с большим диапазоном габаритов. Дополнительные сортировочные ленты позволят выгружать посылки напрямую из грузовых автомобилей на конвейер.

«В стратегии развития компании 5Post мы концентрируемся на внедрении новых технологических решений для пользователей, которые будут способствовать развитию качества и скорости сервиса. Благодаря сотрудничеству с Вейзим мы приступаем к внедрению уникальной сортировочной линии, которая позволит экспоненциально нарастить число реализованных заказов. Это значит ещё больше покупателей смогут получить долгожданную посылку в ближайшей «Пятёрочке» у дома, в том числе в период высокой нагрузки – во время акций или новогодних праздников. Нашим приоритетом остаётся повышение качества услуг, дальнейшее развитие инфраструктуры и подключение новых партнёров, в том числе за счёт внедрения цифровых решений», - комментирует Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Опираясь на научные исследования и разработки Китайской Академии Наук, Вейзим долгое время работала над модернизацией технологий по распознаванию изображений, датчиков и искусственного интеллекта. Компания стремилась оптимизировать экономическую эффективность продукции и добилась больших успехов. В настоящее время основное оборудование, которое мы производим, - это сортировочная машина с поперечными лентами, узкополоcная сортировочная машина, поворотная сортировочная машина, динамическая система взвешивания, камеры для распознавания штрих-кодов, интеллектуальное складирование и многое другое. Вейзим уделяет особое внимание рынкам стран СНГ и России и стремится содействовать развитию современной логистики и электронной коммерции России. Мы сотрудничаем с Почтой России, Алиэкспресс и 5Post. Вейзим благодарит господина Виталия Дырдасова за его поддержку и доверие к нашей компании. Вейзим гарантирует полную координацию производства, транспортировки, установки и других работ над конвейером в кратчайшие сроки. Мы уверены, что сможем помочь 5Post значительно улучшить скорость логистики», - говорит Аллен Лу, заместитель генерального директора и директор по международному бизнесу «Вейзим».

Вейзим – одно из важнейших высокотехнологических предприятий Китая. Компания тесно сотрудничает с Институтом Микроэлектроники Китайской Академии Наук. Она специализируется на разработке и производстве «умных», инновационных систем сортировки для логистики. В настоящее время компания поставляет оборудование для 30% рынка логистики Китая. В стране установлено более 1000 конвейеров от Вейзим. Компания реализует проекты в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме, в США, на Филиппинах и в других странах. В начале 2020 года продукция компании вышла на Российский рынок, который Вейзим считает одним из самых больших и перспективных для компании. Чтобы оказывать высокий клиентский сервис на рынке РФ, Вейзим открывает свой филиал в Москве и привлекает для работы местных инженеров. Компания надеется, что за 3-5 лет работы в России она сможет осуществить более 10 крупных проектов, а команда российского филиала Вейзим вырастет до 10 сотрудников.

5Post - федеральный логистический сервис, который доставляет заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов на кассы и в постаматы в магазинах «Пятёрочка». Компания сотрудничает с крупнейшими игроками e-commerce, такими как AliExpress, iHerb, Joom, Яндекс.Маркет и многими другими, и планирует активно развивать партнёрские отношения. Доставка заказов осуществляется в более 13 000 точек выдачи в 65 регионах РФ за счёт собственного логистического решения 5Post через 24 сортировочных центра компании.