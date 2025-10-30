5Post запустила сервис доставки заказа по клику из пункта выдачи до двери

5Post, дочерняя компания Х5, запустила новый сервис доставки заказа по клику после его поступления на точку выдачи. Теперь покупатели, выбравшие при заказе сервис 5Post, могут после поступления посылки в магазин «Пятерочка» или «Перекресток» вызвать курьера, который привезет заказ прямо домой. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Вызвать курьера можно несколькими способами – в личном кабинете на сайте 5Post или в мобильном приложении сервиса, кликнув на кнопку «Вызвать курьера» в карточке заказа. Кроме того, функция доступна в e-mail и SMS уведомлениях о доставке, где размещены ссылки для быстрого оформления доставки по клику. После вызова курьера 5Post гарантирует доставку заказа в течение часа. Для получения заказа необходимо назвать курьеру код, который приходит в SMS перед его визитом.

Уже сегодня сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Тюмени, Казани, Омске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске. До конца года в планах компании открыть сервис еще в 10 городах, а в I квартале 2026 г. масштабировать сервис во всех крупных городах России.

Новая услуга делает сервис 5Post еще удобнее и дает возможность получить заказ, если клиент не успевает забрать его или у него изменились планы.

«5Post продолжает расширять стандарты доставки для своей аудитории. Наш сервис доставки по клику из пункта выдачи создает альтернативу для покупателей, и позволяет гибко управлять доставкой своего заказа, выбирать тип получения в зависимости от своих планов и возможностей. С начала года мы укрепили свои позиции мультисервисного оператора логистических услуг, предоставляя для компаний электронной торговли и других юридических лиц, широкий комплекс логистических решений – это доставка до пунктов выдачи, курьерская доставка, включая доставку крупногабаритных товаров, фулфилмент, LTL, доставку до маркетплейсов и многое другое», – сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.