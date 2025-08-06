5Post запускает авиадоставку заказов в регионы

5Post, дочерняя компания Х5, объявляет о запуске авиадоставки онлайн-заказов в регионы. Новый тип доставки реализуется совместно с логистическим партнером – транспортной компанией АТА. Об этом CNews сообщили представители Х5.

На сегодняшний день авиадоставка доступна в четырех регионах России: Магаданской и Сахалинской областях, Красноярском и Камчатском краях, где открыты первые 52 точки 5Post, работающие в формате агентских пунктов выдачи. В них выдаются заказы различных логистических компаний-партнеров.

Средний срок доставки составляет не более пяти-шести календарных дней с учетом дня сбора заказа. В рамках развития нового типа доставки до конца года планируется сократить срок до четырех календарных дней.

На данный момент уже 30 партнеров 5Post подключили авиадоставку, и к концу III квартала 2025 г. компания планирует увеличить их число до 100 за счет подключения новых регионов, таких как Хабаровский, Приморский края и Калининградская область.

«Запуск авиадоставки – это неотъемлемый шаг в реализации долгосрочной стратегии компании, направленной в том числе на масштабирование нашего присутствия и улучшение качества сервиса для клиентов и партнеров. Мы стремимся к тому, чтобы любой клиент, проживающий даже в самых отдаленных регионах страны, мог сделать заказ в любимом интернет-магазине и воспользоваться услугами доставки 5Post», — сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.