5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree

5Post, дочерняя компания Х5 Group, объявила о партнёрстве с российским брендом Befree. Бренд предлагает одежду, обувь и аксессуары для прогрессивных и творческих людей и представлен в розничной сети и онлайн-магазине.

Уже на старте сотрудничества покупателям интернет-магазина доступна вся сеть 5Post, а это 21 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов, расположенных в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 63 регионах России. Покупатели могут сделать заказ на сайте или в мобильном приложении Befree, выбрать удобный для себя магазин «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и получить посылку в постамате или на кассе. Доставка с 5Post максимально доступна – магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток» расположены в шаговой доступности от получателя, работают до позднего вечера, а некоторые из них – в круглосуточном режиме, что значительно ускоряет процесс получения заказа.

Как только заказ будет доставлен в магазин, клиент получит SMS-уведомление с кодом получения, останется только выбрать удобное время и забрать заказ. Срок хранения заказа в точке выдачи при этом составляет 7 дней.

Для отслеживания статуса доставки в режиме онлайн, самостоятельной переадресации заказа на другую точку выдачи или продления срока хранения онлайн-покупателям доступно мобильное приложение 5Post.

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post, сказал: «Мы рады партнёрству с известным российским брендом Befree, и продолжаем следовать запросу от наших получателей о расширении количества интернет-магазинов с доставкой в магазины у дома. Мы стремимся предоставить клиентам наших партнёров качественный сервис получения заказов на «последней миле», который можно совместить с ежедневной покупкой продуктов. Согласно исследованиям для российских покупателей самовывоз по-прежнему остаётся предпочтительным способом получения заказа – мы ожидаем, что наши постаматы и пункты выдачи в магазинах станут привычным и любимым местом получения заказов как для новых, так и для постоянных покупателей бренда Befree».

Дмитрий Тиличеев, руководитель интернет-магазина Befree, отметил: «Благодаря партнерству с 5Post мы увеличили количество пунктов выдачи в 2 раза. Для бренда это возможность стать к покупателям еще ближе и сделать шопинг приятнее».