«Билайн» стал первым сотовым партнером 5post

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, и «Билайн» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь покупку, сделанную в интернет-магазине «Билайн», можно забрать в пункте выдачи в ближайшей «Пятерочке». «Билайн» стал первым партнером 5Post среди операторов сотовой связи.

Сейчас услуга доступна в Москве, в IV квартале географию доставки планируется расширить до всех регионов присутствия сервиса 5Post. Сеть доставки 5Post включает более 2,5 тыс. постаматов и 9 тыс. пунктов выдачи на кассах в 65 регионах присутствия.

В магазины «Пятерочка» доставят любые заказы, сделанные в интернет-магазине «Билайн» – смартфоны, гаджеты, SIM-карты. Бесплатно привезут заказы с SIM-картой или покупки стоимостью выше 3 тыс. руб. В остальных случаях доставка будет стоить 200 руб. Сроки доставки составляют от 1 до 7 дней в зависимости от региона. Клиент может забрать свой товар на кассе магазина или в постамате. Для получения необходим код, который приходит в SMS в момент доставки заказа до пункта выдачи.

«Партнерство с 5Post упростит нашим клиентам покупку нового смартфона или услуг связи. Теперь у покупателей еще больше возможностей получить покупку в удобном месте в удобное время. Магазины «Пятерочка» в большей степени находятся в шаговой доступности от дома и часто работают до 23:00 или круглосуточно. Кроме того, клиенты могут совместить получение заказа с покупкой продуктов. Доставка онлайн-заказов с помощью 5Post дополнит нашу собственную доставку до клиента, которая в крупных городах осуществляется за 2 часа. Также покупатели могут забрать заказы в магазинах собственной сети «Билайн», – сказал Илья Николаев, директор по развитию интернет-продаж «Билайн».

«5Post на протяжении уже нескольких лет является надежным логистическим партнером для ведущих российских и международных компаний и онлайн-магазинов. Разветвленная сеть, охватывающая большинство регионов России, и высокое качество сервиса позволяет развиваться даже в кризис. Мы видим, что потребительский спрос на доставку в торговые точки, расположенные рядом с домом, только растет, и клиенты заинтересованы в постоянном расширении ассортимента товаров. Сотрудничество с «Билайн» позволит нашим клиентам получать все необходимые для мобильной связи товары в ближайшей «Пятерочке»», — сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

5Post сотрудничает с интернет-магазинами, такими как «Беру», AliExpress, Joom и другими, и планирует развивать партнерские отношения. Доставка заказов осуществляется за счет собственного логистического решения 5Post через 14 сортировочных центров компании.