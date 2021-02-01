5Post вместе с партнерами доставила 20 млн заказов в течение 2020 года

5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, нарастила темп операционной деятельности в 2020 г. Объем заказов, доставленных через логистический сервис 5Post, за 2020 г. достиг 7 млн, что в 18 раз выше показателя 2019 г. Максимальное количество заказов, выданных за один день, составило 55 тыс. шт. Всего в торговых сетях под управлением Х5 по итогам 2020 г. 5Post совместно с партнерами было выдано 20 млн посылок.

Пик работы сервиса традиционно пришелся на декабрь: только в этом месяце с помощью 5Post было выдано 1,4 млн посылок, а совместно с партнерами – 2,4 млн посылок. В 2020 г. 5Post удалось существенно нарастить скорость операций – средний срок доставки во всех регионах присутствия составил 2,8 дня. При этом в течение года удалось увеличить средний процент выкупа заказов – он составил 98,1%.

В 2020 г. 5Post успешно реализовал программу развития собственной постаматной сети, на данный момент она составляет 4,5 тыс. шт. На начало 2020 г. насчитывалось 7,4 тыс. пунктов выдачи и постаматов, а к концу 2020 г. общее количество пунктов выдачи 5Post возросло до 11740 в 2415 населенных пунктах. Количество собственных сортировочных центров 5Post на базе распределительных центров «Пятерочка» достигло 20, восемь из которых были открыты только в течение прошлого года.

Широкий географический охват 5Post позволил e-commerce-партнерам стать ближе конечным пользователям – около 20% заказов в 2020 г. были доставлены в населенные пункты с численностью менее 50 тыс. человек. При этом в лидерах по трафику остаются крупные агломерации: Москва и Московская область – 38%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 14%.

По итогам 2020 г. 5Post разработал и утвердил концепцию нового вида сервиса – пункты выдачи заказов (ПВЗ), что обеспечило поддержку мультисервисной модели выдачи заказов для партнеров и клиентов. В IV квартале 2020 г. в Москве и Московской области реализована программа по созданию сети из 40 ПВЗ, укомплектованных собственным персоналом 5Post, которые по итогам 2020 г. обеспечили выдачу более 100 тыс. посылок.

«2020 г. был важным и динамичным для сервиса 5Post. Перед нашей командой стояли амбициозные цели, и мы справились с ними, несмотря на пандемию. В течение года 5Post стремился поддерживать своих партнеров и клиентов, сохраняя качество сервиса, доступность инфраструктуры и необходимый уровень безопасности. В 2020 г. для удобства наших клиентов мы научились принимать оплату за заказы во всех наших пунктах выдачи. В начале 2021 г. мы планируем внедрять новые технологические решения для пользователей, начать доставлять многоместные заказы. В этом году приоритетной задачей для команды 5Post является повышение качества услуг, компания также продолжит активно развивать свою сеть и выводить новые продукты на рынок», – сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

5Post сотрудничает с крупнейшими интернет-магазинами, такими как AliExpress, Wildberries, «Яндекс.Маркет», IHerb, Joom и другими, и планирует активно развивать партнерские отношения в e-commerce. Сегодня партнерская сеть 5Post превышает 90 крупнейших российских и международных компаний.