X5 Retail Group объявила о сотрудничестве 5Post и Apiship

X5 Retail Group объявила о заключении соглашения о сотрудничестве между дочерней структурой 5Post, развивающей новые почтовые сервисы, и IT-интегратором Apiship. Сотрудничество позволит сократить сроки подключения новых партнёров 5Post с нескольких недель до одного дня.

Платформа Apiship - это интеграционный сервис для рынка электронной коммерции. Apiship выступает операционным посредником между 5Post и интернет-магазином. Единый стандарт передачи данных между онлайн-магазинами и службой доставки позволяет повысить эффективность и скорость операций, а в перспективе увеличить объём посылок минимум на 10%. Технология Apiship является внутренней разработкой компании, бесплатной для интернет-магазинов.

Для подключения к 5Post интернет-магазину, уже интегрированному с Apiship, достаточно заключить стандартный договор и получить ключ к системе. Сам процесс подсоединения займёт минимальное время и будет заключаться только в небольших настройках, а не в создании с нуля интеграции со стороны торговой точки. Первые интернет-магазины уже подключаются к 5Post с помощью новой системы.

«Наша задача поддерживать эффективный сервис для взаимодействия между интернет-магазинами и логистическими компаниями, объединить в «одном окне» все существующие методы и стандарты. Теперь сервис компании 5Post доступен в платформе Apiship для всех пользователей. Наши клиенты и партнёры экономят время, получают оперативное взаимодействие, а также, что немаловажно, сокращают собственные затраты на вопросы разработки и поддержки интеграции», - сказал генеральный директор Apiship Дмитрий Хомяков.

«Сервис последней мили будет успешным только если поддерживать высокий темп развития рынка e-commerce. Универсальный стандарт обмена данными, созданный Apiship, и гибкая масштабируемая IT-система 5Post позволяет за минимальное время подключать к нашему сервису новых партнёров, а значит у клиента будет ещё больше возможностей воспользоваться удобной доставкой из большего количества интернет-магазинов, где он привык совершать покупки», - сказал управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

Платформа Apiship работает с более 11700 интернет-магазинов и ключевыми агрегаторами международных посылок.