5post упростила получение онлайн-заказов сети «Cвязь.On»

5Post, дочерняя компания Х5 Group, объявила о запуске доставки в постаматы и на кассы магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» интернет-заказов «Связь.On» – российского финансово-товарного ритейлера по продаже техники. Теперь клиентам интернет-магазина доступна вся сеть 5Post, а это 22 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов в 63 регионах России.

Согласно предварительным данным аналитиков Data Insight, к концу прошлого года объем продаж на рынке электронной коммерции в России вырос на 36%. Категория электроники входит в тройку лидирующих по объему покупок в интернете.

Интернет-магазин «Связь.On» делает ставку на самовывоз как на самый удобный способ получения заказа из интернет-магазина. С сервисом 5Post данный способ получения заказа легко вписать в повседневную жизнь и совместить с ежедневной покупкой продуктов в магазине у дома. Согласно внутренним исследованиям точки самовывоза 5Post находятся в шаговой доступности для 95% домохозяйств.

Покупатели могут сделать заказ на сайте, выбрать удобный для себя магазин «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Как только заказ будет доставлен в точку выдачи, клиент получит sms-уведомление с кодом получения, после чего останется только забрать заказ в любое удобное время. Магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток» расположены в шаговой доступности от получателя, работают до позднего вечера, а некоторые из них в круглосуточном режиме, что значительно ускоряет процесс получения заказа.

Для отслеживания статуса доставки в режиме онлайн, самостоятельной переадресации заказа на другую точку выдачи или продления срока хранения онлайн-покупателям доступно мобильное приложение 5Post.

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post, сказал: «Наши клиенты и посетители торговый сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» всегда позитивно воспринимают расширения пула наших партнеров и появление у них возможности получения заказов в своих любимых магазинах. И безусловно интернет-магазин «Связь.On» будет пользоваться спросом у нашей аудитории. Также мы уверены, что подключение сети 5Post позволит новому партнёру увеличить продажи за счет близости и удобства точек выдачи в большом количестве населённых пунктов».

Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.On», отметил: «Связь.On» предлагает гаджеты и любую технику на интересных условиях. Мы собрали целую систему финансовых инструментов, чтобы клиент мог купить то, что хочет, даже если он не готов сразу потратить всю сумму. С возможностью доставить заказ в постаматы 5Post и на кассы в магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток» это стало доступно для гораздо большего числа людей. Если рядом нет нашего мультицентра, а ожидать курьера нет времени— можно забрать заказ в ближайшем супермаркете».