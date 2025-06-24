5Post покупает курьерскую службу TopDelivery для запуска сервиса доставки до двери

5Post, дочерняя компания Х5 Group, объявляет о покупке компаний ООО «Интернет Логистика» и ООО «Топделиверисофт», которые работают под брендом TopDelivery – курьерской службы доставки для интернет-магазинов. Благодаря этому партнерству 5Post сможет предоставить клиентам новый сервис доставки до двери в регионах присутствия. Сейчас компания осуществляет доставку заказов в постаматы 5Post и на кассы в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». По оценкам аналитиков, новая услуга может увеличить трафик на 25% за счет привлечения новых пользователей. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Выбор компании TopDeliery был обусловлен ее стабильностью, развитой сетью партнеров для доставки по России, что формирует условия для дальнейшего масштабирования бизнеса. Прошлые собственники компании продолжат управление бизнесом в роли генеральных директоров компаний для обеспечения масштабирования и синергии процессов с 5Post.

Партнерство с TopDelivery – важная часть стратегического развития 5Post, направленного на укрепление позиций на рынке, и один из ключевых драйверов для запуска и дальнейшего развития собственной курьерской службы 5Post. Рост объемов интернет-продаж обеспечивает потребность в качественных логистических услугах, в том числе в курьерской доставке, дополняя опцию самовывоза.

В планах 5Post на 2025 г. – предоставление услуг курьерской доставки для партнеров в 64 регионах России со сбором в Москве, а в 2026 г. – расширение географии на сбор и доставку, выход на сегмент С2С. До конца года запланировано подключение курьерской доставки действующими и будущими партнерами 5Post, использование магистральных перевозок 5Post для доставки посылок в регионы с целью оптимизации затрат и сроков доставки, а также использование логистической инфраструктуры 5Post для масштабирования сервиса.

«Цель 5Post — стать крупнейшим логистическим оператором в России, предоставляющим услуги для различных сегментов бизнеса. Покупка курьерской службы TopDelivery позволит сократить время на предоставление новых сервисов и выделить больше ресурсов на масштабирование и оптимизацию инфраструктуры как для курьерской доставки, так и для других услуг, таких как доставка сборных грузов и доставка до маркетплейсов, которые будут запущены в ближайшее время. Мы уже получили отклики от большого числа действующих партнеров, заинтересованных в подключении новой услуги доставки до двери, и рады, что теперь можем удовлетворить их потребности», — сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Для нас было важно найти партнера, вместе с которым мы сможем предоставить лучший сервис, отвечающий потребностям отправителей и получателей. Синергия масштабируемых процессов TopDelivery и мощности инфраструктуры Х5 создаст прочную основу для построения ведущего логистического игрока на рынке. Также партнерство обеспечит стабильное и надежное будущее для клиентов, сотрудников и партнеров компании», — сказали Кирилл Ягодкин и Глеб Никулин, основатели TopDelivery.