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Никулин Глеб
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|5Post покупает курьерскую службу TopDelivery для запуска сервиса доставки до двери 1
|21.11.2014
|Курьерская служба TopDelivery привлекла инвестиции от фонда Impulse VC 1
Никулин Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Impulse VC - венчурный фонд 14 1
|TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1080 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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