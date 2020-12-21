Спецпроекты

«Яндекс.Объявления» закрыли телефоны пользователей подменными номерами

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Объявления» заменил настоящие телефонные номера частных пользователей во всех объявлениях на подменные. Теперь продавать товары на сервисе стало ещё безопаснее.

Подменный номер — это специальный «виртуальный» номер телефона продавца, который отображается в объявлении. Он используется для переадресации входящего звонка на действительный номер и нужен, чтобы защитить пользователя от звонков и сообщений спамеров и мошенников. Также он помогает уберечь продавца от злоумышленников, которые, зная настоящий номер телефона, могут найти и использовать в своих целях персональные данные его владельца.

Обычно онлайн-площадки скрывают реальные контакты продавцов только в наиболее дорогих категориях — недвижимость и автомобили. В «Яндекс.Объявлениях» подменные номера автоматически закрывают телефоны во всех публикациях частных продавцов, и для пользователей эта функция бесплатна.

«Мы постоянно ищем новые способы сделать сервис максимально безопасным и удобным. В первый же день после введения «подменников» количество жалоб на мошеннические действия сократилось более чем в два раза, — сказал Павел Алёшин, руководитель «Яндекс.Объявлений». — Кроме того, у нас есть инструменты автоматического мониторинга чатов. Каждый день около 10% сообщений пользователей идентифицируются как подозрительные и блокируются».

Специальные алгоритмы обработки сообщений в чате сервиса распознают фишинговые ссылки и подозрительную активность и предупреждают пользователей о потенциальной опасности. Встроенный мессенджер скрывает такие сообщения и блокирует сторонние ссылки. Аккаунты, чьи сообщения регулярно оказываются скрытыми, блокируются.

Уведомление также появляется, когда пользователю приходит сообщение с номером телефона. Сервис не рекомендует общаться с покупателями или продавцами на сторонних площадках, например, в мессенджерах, где нет возможности предупредить пользователя о подозрительных действиях или заблокировать фишинговую ссылку.

Для большей безопасности процесса покупки и продажи товаров, помимо подменного номера и мониторинга чата алгоритмами, используется показатель активности в «Яндексе». Чем дольше и активнее пользователь взаимодействует с разными сервисами компании, тем выше этот показатель. Он отображается в каждом объявлении продавца, а показатель покупателя можно увидеть в чате с ним.



Другие материалы рубрики

Власти заставят соцсети блокировать самих себя

Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме

Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете

Google получил в России рекордный штраф

Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг

Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Техноблог

Можно ли подать в суд на производителя, если его чехол не защитил смартфон?

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию