«Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров

«Авито» консолидировало 100% долей разработчика ИТ-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей MaxPoster. Покупка, по данным компании, ускорит развитие новых продуктовых решений для автодилеров. Детали сделки не раскрываются. Напомним, что в октябре 2021 г. ФАС запретила «Авито» покупать маркетплейс недвижимости «Циан» из-за того, что их слияние могло привести к ограничению конкуренции на рынке.

Консолидация долей

Сервис интернет-объявлений «Авито» довел до 100% свою долю в разработчике ИТ-решений для автоматизированного управления продажами автомобилей ООО «Баер Макспостер» (бренд MaxPoster), пишет информационное агентство «Интерфакс».

Компания «Авито» планировала консолидировать 100% MaxPoster еще в январе 2020 г., когда была проведена первая сделка по приобретению 51% компании. «Эта консолидация ускоряет переход в развитие новых продуктовых решений для дилеров и их более тесную интеграцию с "Авито авто"», — сообщил «Интерфаксу» управляющий директор «Авито авто» Кирилл Вотяков.

На момент публикации материала представители «Авито» не смогли ответить CNews на вопрос о финансовых параметрах сделки. Также, согласно «Контур.фокусу», компания «Баер макспостер» с 2015 г. работает в убыток. Представители «Авито» также не смогли рассказать, как там объясняют приобретение убыточной компании.

Несколько фактов о компаниях

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Баер макспостер» образована 13 октября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании заявлен Юрий Новиков. Единственным учредителем с 27 декабря 2021 г. является «Кех екоммерц» (российское юрлицо «Авито»). В январе 2020 г. компания приобрела сначала 51% долей. При этом 22% находилось у Александра Воробьева, 11% у Ольги Воробьевой, 9% принадлежали Николаю Герасимову и 7% — Максиму Харитонову. Выручка ООО «Баер макспостер» по итогам 2020 г. составила 1,2 млрд руб., а чистый убыток — 16 млн руб., следует из базы «Контур.фокуса».

«Авито» приобрела 100% долей MaxPoster

MaxPoster занимается оценкой стоимости автомобилей, управлением складов, выгрузкой на сайты и продвижением объявлений о продаже машин с пробегом. Также компания предоставляет решения для продажи новых автомобилей через сайты объявлений.

ООО «Кех екоммерц», согласно «Контур.фокусу», образована 27 марта 2007 г. в Москве. Гендиректором является Владимир Правдивый, 99,99% долей компании принадлежат «Олх глобал бв» (Нидерланды) и 0,1% — «Олх бв» (Нидерланды). Выручка компании по итогам 2020 г. составила 27,8 млрд руб., что на 14% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль «Кех екоммерц» достигла 9,9 млрд руб.

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«Авито» — сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц. Товары, предлагаемые к продаже на «Авито» могут быть как новыми, так и бывшими в использовании.

«Авито» превращается в маркетплейс

В феврале 2021 г. CNews писал о том, что в составе «Авито» появится полноценная торговая площадка, на которой предприниматели смогут размещать свои товары. Она запущена в режиме тестирования, и это будет прямой конкурент «Маркета» «Яндекса», который в декабря 2020 г. создал аналог «Авито» под названием «Яндекс.объявления».

Как сообщили CNews представители «Авито», этим сервис добьется того, чтобы производители и продавцы товаров торговали своей продукцией непосредственно внутри сервиса – через его фирменное мобильное приложение или веб-версию. Конкурентами «Авито» станут интернет-магазин Wildberries, Ozon, а также «Яндекс» со своим сервисом «Яндекс.маркет».

Также в октябре 2021 г. CNews сообщал о том, что власти запретили «Авито» покупать маркетплейс недвижимости «Циан». Так, по мнению Федеральной антимонопольной службы, слияние двух компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке объявлений недвижимости.

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