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Власти запретили «Авито» покупать «Циан»

Федеральная антимонопольная служба отказала сайту частных объявлений «Авито» в приобретении маркетплейса недвижимости «Циан». Эта сделка, по мнению антимонопольного органа, могла привести к ограничению конкуренции на рынке. В случае, если «Авито» приобрел «Циан», его доля на рынке частных объявлений достигла бы 62,2%. Такая ситуация, как пояснили в ФАС, может привести к повышению цен на услуги.

«Авито» отказали в покупке «Циан»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала сайту объявлений «Авито» в покупке сервиса недвижимости «Циан». Слияние двух компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, сочли в ФАС. Об этом CNews рассказали представители службы.

Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке и установила, что объединение «Авито» и «Циан» повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка). Так, доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости составляет 40%, «Циан» занимает 22,2% рынка. Таким образом, доля сайта частных объявлений на рынке составила бы 62,2%, подсчитал тогда Forbes. Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений «Авито» и «Циан» как для физических лиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств, застройщиков).

Так, в своем ходатайстве о приобретении прав компания «Авито Холдинг» указывала и положительные стороны совершения сделки. Например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями. Однако в ФАС отметили, что такой эффект может быть достигнут и без совершения сделки.

На запрос CNews представители «Авито» сообщили, что не комментируют данную тему.

Зачем «Авито» такая сделка

Летом 2021 г. в ФАС поступило ходатайство «Авито Холдинг» о приобретении прав сервиса недвижимости «Циан». Сайт частных объявлений захотел приобрести весь бизнес «Циан», но был не исключен вариант приобретения и части его (только в городах-миллионниках), писал Forbes.

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ФАС не позволила «Авито» приобрести «Циан»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Айриэлтор» (владеет «Циан») образована в Москве 6 июня 2013 г. Единственным учредителем компании выступает «Мимонс инвестментс лимитед», зарегистрированная на Кипре. Гендиректором компании заявлен Максим Мельников. По данным «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 4,1 млрд руб., что на 13% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании составила 67,6 млн руб.

В мае 2021 г. «Циан» заявил о планах выйти на IPO (Initial Public Offering — первая публичная продажа акций компании неограниченному кругу лиц). Компания может провести размещение в 2022 г. По словам одного из собеседников РБК на рынке, интерес к «Циан» также проявлял «Яндекс».

Как ФАС регулирует цифровые рынки

В августе 2021 г. представители ФАС рассказали CNews о проекте базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Он был разработан в ходе совместной работы членов экспертного совета службы, в который входят представители ФАС и участники рынка (к ним относятся «Яндекс», «Авито», AliExpress и др.).

Среди таких принципов — разумная открытость цифровых платформ, нейтральность отношения к различным сторонам рынка, обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними, недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ, а также обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставление им полных ответов.

Кристина Холупова

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