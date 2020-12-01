«Яндекс» создал «убийцу» «Авито»

Купля-продажа на «Яндексе»

Как рассказали CNews в пресс-службе «Яндекса», с 1 декабря 2020 г. компания официально вышла на рынок товарных онлайн-классифайдов с собственным бесплатным C2C-сервисом «Яндекс.Объявления».

Новый сервис позволяет зарегистрированному пользователю сервисов «Яндекса» разместить неограниченное число бесплатных объявлений о купле, продаже, обмене или дарении различных товаров. Среди особенностей нового сервиса «Яндекса» – встроенная поисковая технология на основе данных «Маркета» для более точного поиска товаров, а также рейтинг активности продавца и покупателя в сервисах «Яндекса» для принятия решения о сделке.

«Яндекс.Объявления» с момента запуска доступны в Сети и приложении «Яндекса». В ближайшие дни, пояснили CNews в компании, будут представлены отдельные приложения сервиса для мобильных платформ iOS и Android.

Как пояснили CNews в пресс-службе «Яндекса», запуском сервиса занималось ООО «Яндекс.Вертикали», дочка «Яндекса» в сегменте классифайдов, которая работает с сервисами «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа».

Согласно данным свежей финансовой отчетности «Яндекса», сервисы объявлений принесли компании по итогам III квартала 2020 г. выручку в размере 1,59 млрд руб., что на 16% больше чем годом ранее. За девять месяцев с начала 2020 г. подразделение принесло выручку в размере 3,96 млрд руб. (прирост 5% год к году).

По данным РАЭК, российский рынок C2C онлайн-коммерции (продажи вещей вещей частными лицами через онлайн-каналы) достиг в 2019 г. объема 566 млрд руб. В настоящее время продажи C2C сосредоточены главным образом на онлайн-площадках Avito, «Юла» и «Вконтакте» (две последние в составе Mail.ru Group). По оценке Data Insight, по итогам 2019 г. 66% онлайн-сделок в сегменте C2C пришлось на Avito.

Особенности «Яндекс.Объявлений»

Веб-интерфейс сервиса «Яндекс.Объявления» имеет внешний вид, характерный для современных классифайдов: каждая карточка товара в обязательном порядке сопровождается фото, ценником, кратким описанием и примерным указанием места расположения. Для магазинов и производителей также предусмотрена автозагрузка товаров с помощью фидов.

Стартовая веб-страница «Яндекс.Объявлений»

В сервисе изначально отсутствует возможность размещения объявлений без фотографий. К каждому объявлению можно приложить до 20 фото, также предусмотрена вставка видео (в виде ссылки с Youtube). В описании товара запрещено размещать ссылки и категорически не рекомендуется размещать контактные данные дабы не поощрять мошенников.

В «Яндекс.Объявлениях» предусмотрен достаточно развитый рубрикатор объявлений, в который с момента запуска включены категории «Работа», «Спорт и отдых», «Строительство и ремонт» и многие другие, с достаточно развитой и понятной системой подкатегорий. В самом конце рубрикатора размещаются разделы «Авто», «Запчасти и Автотовары» и «Недвижимость», которые соответственно уводят по внешним ссылкам на другие онлайн-классифайды «Яндекс.Вертикалей».

Встроенная в сервис продвинутая система знаний о товарах, составленная с учетом накопленного опыта на «Яндекс.Маркете», позволяет вести поиск по множеству параметров – например, подобрать смартфон с двумя сим-картами или набор инструментов с плоскогубцами и трещоткой. Как пояснили CNews в компании, в будущем появится возможность указать поисковые параметры непосредственно в поисковой строке.

Покупатели могут не только «откладывать» понравившиеся объявления в «Избранное», но также добавлять к ним собственные заметки: например, «Продавец готов встретиться в выходные». Такие заметки будут видны только их авторам.

Для общения продавцов и потенциальных покупателей «Яндекс.Объявлений» предусмотрен «Я.Мессенджер», который открывается в новом окне после нажатия соответствующей иконки, однако публиковать свои телефоны не запрещено – отображаются номера, указанные в «Яндекс.Паспорте» и выбранные в настройках сервиса.

Как пояснили CNews в «Яндексе», в будущем встроенный в сервис мессенджер научится проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать участников сделки о подозрительных действиях.

Еще одной особенностью сервиса является показатель активности продавцов и покупателей на основании оценки их активности в других сервисах «Яндекса». Этот показатель – так называемый «бейджик», получают пользователи с многолетним опытом пользования аккаунтом и сервисами «Яндекса».

Категории бейджика «Активность на Яндексе»

Бейджик «Активность на Яндексе» присваивается автоматически, купить его нельзя. Бейджик бывает трех типов (градаций): «Мы давно знакомы с автором объявления и знаем его по другим сервисам», «Мы знаем автора объявления и встречали его на сервисах Яндекса», «Пользователь нечасто использует сервисы Яндекса». Авторы объявлений без бейджика, скорее всего, имеют слишком молодой аккаунт или просто неизвестны «Яндексу».

Перспективы развития «Яндекс.Объявлений»

На все вопросы CNews о планах компании по запуску в «Яндекс.Объявлениях» платных объявлений, оплаты за «поднятие» объявлений», рекламы, службы доставки от продавца к покупателю и других потенциальных усовершенствованиях сервиса в пресс-службе «Яндекса» заявили, что по традиции в компании предпочитают не рассказывать о своих планах до момента официального анонса.

Тем не менее, в «Яндексе» заверили CNews, что представленный сегодня каталог объявлений будет расти и дополняться новыми возможностями, при этом о запуске некоторых из них будет объявлено уже «в ближайшее время».