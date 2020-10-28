Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2020 года. 23 июля 2020 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации двух совместных предприятий — «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег». В результате «Яндекс» стал контролирующим акционером «Яндекс.Маркета», и с этой даты финансовые результаты «Яндекс.Маркета» стали отражаться в консолидированной отчётности «Яндекса». До этого доля «Яндекса» в финансовых результатах «Яндекс.Маркета» отражалась в консолидированном отчёте о прибылях и убытках в составе прибылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия (с 27 апреля 2018 года, когда «Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета). Кроме того, «Яндекс» вышел из совместного предприятия «Яндекс.Денег», и финансовые результаты Яндекс.Денег больше не учитываются в консолидированном отчёте о прибылях и убытках в составе прибылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия.

В сентябре 2020 года «Яндекс» завершил реструктуризацию группы компаний Яндекс.Такси — совместного предприятия с Uber, включающего сервис онлайн-заказа такси и фудтех-направление. В результате этой реструктуризации сервис Яндекс.Драйв переходит в состав группы компаний Яндекс.Такси, а направление беспилотных автомобилей выделяется в отдельную компанию Yandex Self Driving Group (SDG).

Консолидированные финансовые результаты за III квартал 2020 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 30% — до 58,3 млрд рублей (732,1 млн долларов США). Чистая прибыль составила 21,9 млрд рублей (275,0 млн долларов США) и увеличилась на 356% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 4,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 37,6%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 7,6 млрд рублей (96,0 млн долларов США) и увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 8% — до 15,1 млрд рублей (189,4 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,9%.

Финансовые результаты за III квартал 2020 года на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2019 и 2020 годы. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 19% — до 53,7 млрд рублей (674,0 млн долларов США). Чистая прибыль составила 4,7 млрд рублей (58,5 млн долларов США) и снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 5,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 8,7%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 9,4 млрд рублей (117,4 млн долларов США) и увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 17,4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 16% — до 16,2 млрд рублей (203,0 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 30,1%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2020 года: 251,9 млрд рублей (3161,1 млн долларов США) на консолидированной основе, включая: 30,5 млрд рублей (382,7 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси; 16,8 млрд рублей (210,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета.

Ключевые операционные показатели и достижения за III квартал 2020 года.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2020 года составила в среднем 59,3%. В третьем квартале 2019 года она составляла 56,6%, а во втором квартале 2020 года — 59,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2020 года 58,7%, тогда как в третьем квартале 2019 года она составляла 52,8%, а во втором квартале 2020 года — 57,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале 2020 года составила 62,7% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 52,8% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в третьем квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 13%. Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети «Яндекса», без учёта Яндекс.Маркета, выросло в совокупности на 14% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Средняя цена за клик (cost per click), без учёта Яндекс.Маркета, снизилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Число поездок сервиса Такси увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Число Яндекс.Лавок на конец сентября 2020 года достигло 234. Доля валовой стоимости товаров (GMV), реализованных сторонними продавцами на Яндекс.Маркете, в третьем квартале 2020 года достигла 60%. Количество наименований товаров на Яндекс.Маркете в третьем квартале 2020 года достигло 1,4 миллиона.

Число подписчиков Медиасервисов в третьем квартале 2020 года достигло 5,6 миллиона и увеличилось на 121% по сравнению с аналогичным показателем на конец третьего квартала 2019 года. Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в сентябре 2020 года составила 18,2 миллиона пользователей и увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь 2019 года.

23 июля 2020 года «Яндекс» и Сбербанк завершили реструктуризацию совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. В результате этой реструктуризации Яндексу теперь принадлежит 100% Яндекс.Маркета, при этом часть акций выделена для мотивационной программы сотрудников Яндекс.Маркета. Кроме того, «Яндекс» вышел из совместного предприятия Яндекс.Денег. До конца 2020 года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.

1 октября 2020 года маркетплейс Беру и сервис для сравнения цен Яндекс.Маркет стали единым сервисом для онлайн-покупок под брендом Яндекс.Маркет.

9 сентября 2020 года «Яндекс» и Uber завершили процесс выделения направления беспилотных автомобилей в самостоятельную компанию Yandex SDG из группы компаний Яндекс.Такси. Вместе с реструктуризацией «Яндекс» инвестировал в Yandex SDG 100 млн долларов США в качестве акционерного капитала, ещё 50 млн долларов США будут инвестированы дополнительно в виде конвертируемого займа. «Яндекс» также выкупил часть доли компании Uber в Yandex SDG. 22 сентября 2020 года сервис каршеринга Яндекс.Драйв стал частью группы компаний Яндекс.Такси. В результате проведённой реструктуризации доля «Яндекса» в Yandex SDG составляет 72,8%, доля компании Uber — 18,6%, а оставшиеся 8,6% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников Yandex SDG. Доля «Яндекса» в группе компаний Яндекс.Такси теперь составляет 61,7%, доля компании Uber — 33,5%, а оставшиеся 4,8% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников группы компаний.

«Результаты третьего квартала превзошли наши ожидания. Многие направления бизнеса улучшили показатели роста и прибыльности, — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». — С возвращением Яндекс.Маркета мы сфокусировались на его интеграции с другими вертикалями «Яндекса», чтобы люди могли получать ещё больше пользы от наших сервисов. Один из ключевых инструментов такой интеграции — сервис Яндекс.Плюс, который недавно преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты создания финтех-вертикали с упором на платёжные и финансовые услуги как для пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. Эти инициативы укрепят нашу экосистему и поддержат рост и развитие «Яндекса» в долгосрочной перспективе».

«В этом квартале мы показали хорошие результаты, — сказал Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Повысив операционную эффективность и оптимизировав затраты, мы добились высокой прибыльности по ключевым направлениям. Всё больше направлений вслед за рекламой и такси выходят на положительный скорректированный показатель EBITDA. Мы также видим улучшение финансовых показателей по многим бизнесам. Мы будем придерживаться консервативного подхода в планировании затрат и найме специалистов, пока не прояснится макроэкономическая обстановка и ситуация с пандемией. При этом мы уверены, что наше устойчивое финансовое положение поможет нам и дальше инвестировать в стратегически важные проекты».

Другие материалы рубрики

Власти Ингушетии «надули» «Ситроникс» на многие миллионы

Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше?

Рынок облачных услуг России перевалил за миллиард долларов

CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком»

Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США

Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают умные датчики протечек воды?

Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта

Показать еще

Наука

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online