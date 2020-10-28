«Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2020 года. 23 июля 2020 года «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации двух совместных предприятий — «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Денег». В результате «Яндекс» стал контролирующим акционером «Яндекс.Маркета», и с этой даты финансовые результаты «Яндекс.Маркета» стали отражаться в консолидированной отчётности «Яндекса». До этого доля «Яндекса» в финансовых результатах «Яндекс.Маркета» отражалась в консолидированном отчёте о прибылях и убытках в составе прибылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия (с 27 апреля 2018 года, когда «Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета). Кроме того, «Яндекс» вышел из совместного предприятия «Яндекс.Денег», и финансовые результаты Яндекс.Денег больше не учитываются в консолидированном отчёте о прибылях и убытках в составе прибылей/убытков от инвестиций по методу учёта долевого участия.

В сентябре 2020 года «Яндекс» завершил реструктуризацию группы компаний Яндекс.Такси — совместного предприятия с Uber, включающего сервис онлайн-заказа такси и фудтех-направление. В результате этой реструктуризации сервис Яндекс.Драйв переходит в состав группы компаний Яндекс.Такси, а направление беспилотных автомобилей выделяется в отдельную компанию Yandex Self Driving Group (SDG).

Консолидированные финансовые результаты за III квартал 2020 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 30% — до 58,3 млрд рублей (732,1 млн долларов США). Чистая прибыль составила 21,9 млрд рублей (275,0 млн долларов США) и увеличилась на 356% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 4,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 37,6%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 7,6 млрд рублей (96,0 млн долларов США) и увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,1%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 8% — до 15,1 млрд рублей (189,4 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 25,9%.

Финансовые результаты за III квартал 2020 года на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2019 и 2020 годы. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 19% — до 53,7 млрд рублей (674,0 млн долларов США). Чистая прибыль составила 4,7 млрд рублей (58,5 млн долларов США) и снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года, когда она составляла 5,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 8,7%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 9,4 млрд рублей (117,4 млн долларов США) и увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 17,4%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 16% — до 16,2 млрд рублей (203,0 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 30,1%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 30 сентября 2020 года: 251,9 млрд рублей (3161,1 млн долларов США) на консолидированной основе, включая: 30,5 млрд рублей (382,7 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента Такси; 16,8 млрд рублей (210,8 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов Яндекс.Маркета.

Ключевые операционные показатели и достижения за III квартал 2020 года.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в третьем квартале 2020 года составила в среднем 59,3%. В третьем квартале 2019 года она составляла 56,6%, а во втором квартале 2020 года — 59,6% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

В России доля поисковых запросов к Яндексу на устройствах на базе Android составила в третьем квартале 2020 года 58,7%, тогда как в третьем квартале 2019 года она составляла 52,8%, а во втором квартале 2020 года — 57,5% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в третьем квартале 2020 года составила 62,7% от всех поисковых запросов к Яндексу. Трафик с мобильных устройств обеспечил 52,8% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в третьем квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года на 13%. Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети «Яндекса», без учёта Яндекс.Маркета, выросло в совокупности на 14% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Средняя цена за клик (cost per click), без учёта Яндекс.Маркета, снизилась на 12% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года.

Число поездок сервиса Такси увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2019 года. Число Яндекс.Лавок на конец сентября 2020 года достигло 234. Доля валовой стоимости товаров (GMV), реализованных сторонними продавцами на Яндекс.Маркете, в третьем квартале 2020 года достигла 60%. Количество наименований товаров на Яндекс.Маркете в третьем квартале 2020 года достигло 1,4 миллиона.

Число подписчиков Медиасервисов в третьем квартале 2020 года достигло 5,6 миллиона и увеличилось на 121% по сравнению с аналогичным показателем на конец третьего квартала 2019 года. Ежедневная аудитория Яндекс.Дзена в сентябре 2020 года составила 18,2 миллиона пользователей и увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь 2019 года.

23 июля 2020 года «Яндекс» и Сбербанк завершили реструктуризацию совместных предприятий — Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. В результате этой реструктуризации Яндексу теперь принадлежит 100% Яндекс.Маркета, при этом часть акций выделена для мотивационной программы сотрудников Яндекс.Маркета. Кроме того, «Яндекс» вышел из совместного предприятия Яндекс.Денег. До конца 2020 года сервис проведёт ребрендинг и поменяет название.

1 октября 2020 года маркетплейс Беру и сервис для сравнения цен Яндекс.Маркет стали единым сервисом для онлайн-покупок под брендом Яндекс.Маркет.

9 сентября 2020 года «Яндекс» и Uber завершили процесс выделения направления беспилотных автомобилей в самостоятельную компанию Yandex SDG из группы компаний Яндекс.Такси. Вместе с реструктуризацией «Яндекс» инвестировал в Yandex SDG 100 млн долларов США в качестве акционерного капитала, ещё 50 млн долларов США будут инвестированы дополнительно в виде конвертируемого займа. «Яндекс» также выкупил часть доли компании Uber в Yandex SDG. 22 сентября 2020 года сервис каршеринга Яндекс.Драйв стал частью группы компаний Яндекс.Такси. В результате проведённой реструктуризации доля «Яндекса» в Yandex SDG составляет 72,8%, доля компании Uber — 18,6%, а оставшиеся 8,6% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников Yandex SDG. Доля «Яндекса» в группе компаний Яндекс.Такси теперь составляет 61,7%, доля компании Uber — 33,5%, а оставшиеся 4,8% зарезервированы для мотивационной программы руководства и сотрудников группы компаний.

«Результаты третьего квартала превзошли наши ожидания. Многие направления бизнеса улучшили показатели роста и прибыльности, — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». — С возвращением Яндекс.Маркета мы сфокусировались на его интеграции с другими вертикалями «Яндекса», чтобы люди могли получать ещё больше пользы от наших сервисов. Один из ключевых инструментов такой интеграции — сервис Яндекс.Плюс, который недавно преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты создания финтех-вертикали с упором на платёжные и финансовые услуги как для пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. Эти инициативы укрепят нашу экосистему и поддержат рост и развитие «Яндекса» в долгосрочной перспективе».

«В этом квартале мы показали хорошие результаты, — сказал Грег Абовский, операционный и финансовый директор «Яндекса». — Повысив операционную эффективность и оптимизировав затраты, мы добились высокой прибыльности по ключевым направлениям. Всё больше направлений вслед за рекламой и такси выходят на положительный скорректированный показатель EBITDA. Мы также видим улучшение финансовых показателей по многим бизнесам. Мы будем придерживаться консервативного подхода в планировании затрат и найме специалистов, пока не прояснится макроэкономическая обстановка и ситуация с пандемией. При этом мы уверены, что наше устойчивое финансовое положение поможет нам и дальше инвестировать в стратегически важные проекты».