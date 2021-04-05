«Авито» меняет структуру, чтобы сфокусироваться на развитии ключевых проектов

В рамках стратегии развития «Авито» проводит реорганизацию структуры компании. На вновь созданную позицию заместителя генерального директора «Авито» назначен Иван Гуз, на протяжении трех лет возглавлявший направление «Авито авто». Пост управляющего директора «Авито авто» займет Кирилл Вотяков, с декабря 2018 г. руководивший направлением «Легковые автомобили» в «Авито авто».

С апреля 2021 г. Иван Гуз будет курировать развитие стратегических инициатив, а также двух основных «вертикалей» российского онлайн-сервиса объявлений — «Авито авто» и «Авито товары». Он присоединился к команде «Авито» в 2013 г. в роли руководителя направления аналитики, а в 2015 г. занял пост директора по аналитике. Под его руководством команде удалось автоматизировать многие бизнес-процессы компании — от операционной и аналитической отчетности до проверки качества контента и целевого маркетинга.

В 2018 г. Иван Гуз занял пост управляющего директора «Авито авто». Благодаря его усилиям и работе его команды «Авито авто» значительно усилил лидерские позиции на рынке, особенно в Санкт-Петербурге и Москве. Сегодня на платформе представлено самое большое количество объявлений о продаже автомобилей в Рунете. Теперь пост управляющего директора «Авито авто» займет Кирилл Вотяков, с декабря 2018 г. возглавлявший направление «Легковые автомобили» в «Авито авто» и руководивший созданием и развитием продуктовой линейки инструментов для автодилеров. До прихода в «Авито» Кирилл отвечал за развитие одного из стартапов в экосистеме «Яндекса».

«Авито товары» — одно из ключевых направлений бизнеса «Авито», в 2020 г. пользователи совершили 182 млн сделок по продаже товаров между собой. За декабрь 2020 г. объявления на «Авито товарах» разместили порядка 4,2 млн человек и компаний. Основным фокусом «Товаров» в 2021 г. станет развитие опыта безопасных покупок на «Авито», как на маркетплейсах, о чем компания объявила в феврале.

Алексей Куракин, ранее занимавший должность управляющего директора «Авито товары», продолжит работать в роли советника по стратегии. Эта роль позволит Алексею работать удаленно, учитывая необходимость постоянно быть с семьей в другой стране. Алексей присоединился к команде «Авито» в 2019 г. в роли категорийного менеджера направления «Товары», а затем — управляющего директора «Авито.товары». Под его руководством был запущен ряд важных проектов и сделаны первые шаги в развитии маркетплейса «Авито».

«Сегодня в «Авито» нам удалось собрать сильнейшую команду профессионалов в самых разных направлениях: от создания продуктов и вывода их на рынок до управления стратегическим развитием и формирования бренда. Мы видим огромный потенциал в развитии новых направлений и продуктов, которые помогут нашим пользователям, в том числе предпринимателям и компаниям со всей страны, развивать свое дело вместе с «Авито». Уверен, опыт Ивана будет полезен нам на этом пути, — сказал Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито». — Мы благодарны Алексею Куракину за работу, которую сделала он и его команда».