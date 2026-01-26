Разделы

Oktogo Октого


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.01.2026 Анастасия Соколова назначена директором по продвижению VVP Group 1
13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1
17.06.2015 Oktogo запустил Android-приложение для бронирования отелей 2
17.03.2015 «Альфа-Банк» и Oktogo запустили сервис онлайн-бронирования отелей 2
12.02.2015 Началось создание фонда поддержки экспорта ГЛОНАСС-проектов 1
14.10.2014 «Юлмарт» запустил сервис онлайн-бронирования отелей 1
22.09.2014 В России хотят создать национальный аналог Booking.com 2
24.03.2014 В «Моём деле» — новый директор по маркетингу 1
12.03.2014 Женщины года в отрасли ИТ 2014. ФОТО 2
30.01.2014 «ФрииЭтЛаст» привлекла интернет-магазинам заказов более чем на $25 млн 1
26.11.2013 Ngenix позволил Oktogo.ru сфокусироваться на развитии онлайн-бронирования 2
15.11.2013 Девять стартапов фонда «Сколково» попали в «горячую двадцатку» Mashable 1
06.09.2013 Oktogo.ru покупает российский портал о путешествиях Travel.ru 3
25.06.2013 Biletix интегрировал решение по продаже авиабилетов в онлайн-систему бронирования отелей Oktogo 1
05.06.2013 Платформа для реферального маркетинга Flocktory привлекает $1,5 млн инвестиций 1
17.04.2013 Сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo стал резидентом фонда «Сколково» 2
14.03.2013 Российский сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru привлекает $11 млн инвестиций 2
20.07.2012 Глобальный туристический сайт приходит в Россию 1
30.05.2012 Сервис бронирования отелей Oktogo.ru объединился с Biletix.ru 2
23.04.2012 Сервис Oktogo.ru запустил новый поисковый интерфейс 2
29.03.2012 «Дневник.ру», KupiVIP и Game-insight вошли в Топ-10 самых успешных стартапов Рунета 1
21.03.2012 ВТБ Капитал и Mangrove Capital инвестировали $10 млн в сервис Oktogo.ru 2
06.04.2011 Российский сервис онлайн-бронирования Oktogo.ru получил $5 млн инвестиций 2

Публикаций - 23, упоминаний - 36

Oktogo и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 3
Momondo 9 2
Flocktory - Флоктори 24 2
Quintura Search 34 2
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
Workle - Воркл 15 1
Kayak 29 1
Ростелеком 10381 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5302 1
МегаФон 10027 1
Cisco Systems 5230 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14472 1
Accenture plc 694 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
InfoWatch - Инфовотч 1097 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 911 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Nginx - Энджайникс 190 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
Казахтелеком 339 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 657 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
Google LLC 12313 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
Datadvance - Датадванс 21 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
Ecwid - Эквид 34 1
ZeptoLab 14 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Логика BPM 48 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 7
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 6
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 5
Альфа-Банк 1881 3
TripAdvisor 41 3
ABRT Венчурный фонд 33 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 2
Связной ГК 1384 2
GFG - Lamoda - Купишуз 197 2
KupiVip - Приват Трэйд 81 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 2
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
Почта России ПАО 2258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 1
Лента - Утконос 178 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Русский стандарт Банк 476 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 1
Expedia Group 135 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 183 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
Intel Capital 148 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Развитие.Ру 1 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 34 1
Sapato.ru 21 1
General Atlantic - GA 27 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 99 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
Федеральное казначейство России 1879 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 3
Бронирование - Booking 814 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 417 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7646 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Google Android - приложения и разработчики 710 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Google Android 14768 2
Booking.com 119 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Apple iOS 8298 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Apple - App Store 3017 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 856 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 50 1
Альфа-Мобайл 82 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 1
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix CDN - Ngenix Content Delivery Network - Ngenix Content Routing Engine 10 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Колесник Марина 7 7
Waroquier David - Вароквир Дэвид 6 2
Wolf Philip - Вульф Филипп 2 2
Богачев Игорь 182 2
Морозов Андрей 48 2
Сажин Виктор 2 2
Занозина Екатерина 1 1
Малинов Василий 1 1
Пузанкова Мария 1 1
Касперская Наталья 304 1
Касперский Евгений 330 1
Теплов Олег 31 1
Мельникова Алиса 97 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Оголь Елена 24 1
Новикова Елена 104 1
Гурко Александр 136 1
Зюзин Андрей 12 1
Мединский Владимир 14 1
Зенков Владимир 1 1
Мильнер Юрий 136 1
Михайлов Иван 10 1
Калинин Денис 70 1
Булатов Кирилл 18 1
Каменнова Мария 44 1
Иевлев Евгений 28 1
Фаге Сергей 9 1
Садчиков Яков 14 1
Матвеев Николай 5 1
Вербицкий Андрей 2 1
Гайдар Сергей 2 1
Матвеева Надежда 1 1
Мухитдинова Нелли 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 3
Европа 24663 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
Казахстан - Республика 5827 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 1
Германия - Федеративная Республика 12951 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7989 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 842 1
Узбекистан - Республика 1883 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 180 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15211 1
Английский язык 6881 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
РИА Новости 997 1
Известия ИД 714 1
Mashable 372 1
Gartner - Гартнер 3616 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 78 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 44 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414634, в очереди разбора - 727573.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

