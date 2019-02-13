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Зенков Владимир

СОБЫТИЯ


13.02.2019 Mail.ru и ВЭБ создали совместную ИТ-компанию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зенков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Datadvance - Датадванс 22 1
VK - Mail.ru Allegro eCommerce Group 4 1
Tradus - QXL Ricardo 20 1
Oktogo - Октого 23 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Почта России ПАО 2370 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
eBay Inc 1640 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Развитие.Ру 1 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
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Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 1
Apple iOS 8583 1
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