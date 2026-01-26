Разделы

Анастасия Соколова назначена директором по продвижению VVP Group

VVP Group объявляет о назначении Анастасии Соколовой на должность директора по продвижению. В новой роли она отвечает за формирование и развитие маркетинговой функции VVP Group, охватывающей все ключевые направления бизнеса — от дистрибуции электроники и алкоголя до развития розничных монобрендовых сетей. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

В зону ответственности Анастасии входит разработка и реализация общей маркетинговой и коммуникационной стратегии компании, выстраивание и развитие отношений с вендорами, а также повышение эффективности маркетинговых инструментов в масштабах всей группы.

Анастасия Соколова обладает более чем 20-летним управленческим опытом в области маркетинга, PR и управления комплексными проектами. Она окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

img_9138.jpg

VVP Group

В разные годы Анастасия занимала руководящие позиции в крупных российских и международных компаниях таких как Merlion, «Юлмарт», Oktogo, Ultra Electronics и управляла командами маркетинга как в ритейле и e-commerce так и в направлении ИT-дистрибуции и интеграции.

В начале карьеры Анастасия занималась научной деятельностью в Институте социологии РАН, что заложило системный и аналитический подход к управлению, который она успешно применяет в бизнесе.

Назначение Анастасии Соколовой является частью стратегии VVP Group по усилению управленческой команды и развитию единой, масштабируемой маркетинговой модели, ориентированной на долгосрочный рост и укрепление позиций компании на рынке.

«Вместе мы нацелены на выстраивание мощной маркетинговой функции, которая не только укрепит нашу позицию на рынке, но и поможет сделать VVP Group лидером в своей отрасли. Настоящие успехи достигаются через командную работу, инновации и стратегическое мышление, и я уверена, что вместе мы сможем реализовать самые смелые амбиции», – сказала Анастасия Соколова, директор по продвижению VVP Group.

