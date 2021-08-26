Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов

Минобороны готовится к началу испытаний отечественных дронов-самоубийц «Ланцет» за авторством «Калашникова». Ведомство утвердило техзадание на них. Дроны предназначены для уничтожения различных наземных целей и проведения «воздушного минирования» - атаки на беспилотники противника непосредственно в воздухе.

Летающий «камикадзе»

Российское минобороны утвердило окончательный вариант дизайна отечественных дронов-самоубийц, пишет РИА «Новости». Это боевые беспилотники, которые по праву могут считаться одноразовыми, так как функция возврата на точку взлета в них не предусмотрена.

Дроны получили название «Ланцет». Минобороны утвердило техническое задание на них, и первые государственные испытания таких летательных аппаратов начнутся ближе к концу 2021 г.

Разработкой дронов-камикадзе занимались специалисты отечественной компании Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников», который сам по себе входит в госкорпорацию «Ростех». По заявлению создателей, такие беспилотники могут находиться в воздухе до 30 минут и нести поражающую боевую часть весом до трех килограммов. Zala Aero работает в сфере создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 2004 г.

Как пишет РИА «Новости», «Ланцеты» считаются так называемыми «барражирующими боеприпасами». Это отдельный класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. Как только цель будет обнаружена, дрон атакует ее, словно ракета «воздух-поверхность». В результате такой атаки дрон самоуничтожается.

Итоговый вариант дизайна дронов-самоубийц

«Ланцеты» можно использовать для уничтожения различных наземных целей. В список входят пулеметные точки, пехота, транспорт, в том числе и легкобронированный, и др. По информации агентства, «Ланцеты» в своих ранних модификациях на протяжении нескольких лет применяются во время боевых действий в Сирии.

Годы на разработку

Российская премьера «Ланцетов» состоялась более двух лет назад, в конце июня 2019 г., сообщает «Коммерсант». Со слов генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, каждый такой дрон состоит из четырех основных узлов – навигационного, разведывательного, связного и ударного.

«В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», – сказал Сергей Чемезов во время презентации «Ланцетов».

Изначально ланцет – это медицинский хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием. В современной медицинской практике почти не применяется – вместо него используется скальпель.

Особый «навык» беспилотников

Дроны-камикадзе за авторством Zala Aero могут не только атаковать и уничтожать наземные цели. В апреле 2021 г. создатели «Ланцетов» рассказали «Коммерсанту», что они также могут использоваться для так называемого «воздушного минирования».

Под этим термином подразумевается патрулирование воздушного пространства несколькими дронами с целью его защиты от вражеских беспилотников.

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«Скорости, которые они имеют – это порядка 150 км/ч, а мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно сделаем», – заявил главный конструктор Zala Aero Александр Захаров.

По состоянию на апрель 2021 г. создатели дронов отрабатывали воздушное минирование на воздушных шариках. Дата начала боевых испытаний назначена не была.

Инструмент для уничтожения дронов

В активе компании Zala Aero есть не только беспилотники-самоубийцы, но и особое оружие для уничтожения дронов на расстоянии. Это электромагнитное ружье под названием REX 1.

Как сообщал CNews, показ REX 1 состоялся в августе 2017 г. Ружье предназначено для вывода из строя любых типов беспилотников, включая мультикоптеры, на расстоянии прямой видимости.

REX 1 поступил на вооружение и используется в России

Внешне ружье REX 1 похоже на автомат, но стреляет не патронами, а направленным электромагнитным импульсом, позволяющим заглушать сигналы навигационных систем. В REX 1 встроен блок подавления GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo в радиусе до пяти километров. Ружье REX 1 способно блокировать сигналы сотовых сетей стандартов GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4, 5,2–5,8 ГГц в радиусе поражения до одного километра. Весит ружье в проделах 4,2 кг.

В июле 2019 г. Zala Aero показала новое ружье REX 2, более компактное и более легкое (3 кг) по сравнению с предшествующей моделью. Этого удалось достичь за счет использования пистолетной рамки вместо автоматной.

Антидрон REX 2

Новое ружье-антидрон содержит три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и СНС (спутниковых навигационных систем). REX 2 заглушает сигналы СНС на расстоянии двух километров. Также ружье способно на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G и LTE.