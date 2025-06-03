Убыточный проект «Ростеха» по созданию базовых станций 4G перезапустят с госучастием

После остановки проекта «дочки» «Ростеха» разработку отечественных базовых станций для сетей 4G продолжит новая компания «Нацспектр» уже в формате частно-государственного партнерства.



Частно-государственное партнерство

Проект создания отечественного оборудования для сетей связи 4G перезапущен в формате частно-государственного партнерства, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Для этого создана компания «Нацспектр».

Инвестиции уже составили почти один млрд руб. частных внебюджетных средств. Серийное производство БС планируется начать в 2025 г. в ОЭЗ «Технополис Москва».

В конце мая 2025 г. CNews писал, что компания «Спектр», «дочка» «Ростеха», приостановила разработку новых базовых станций (БС) для сетей четвертого поколения (4G, они же LTE-сети), оставшись без бюджетного финансирования.

© pedro2009 / Фотобанк Фотодженика В проект по разработке БС для 4G уже вложили около одного млрд рублей

Информацию о закрытии проекта Чемезов прокомментировал так: «Это говорят конкуренты, и это неправда».

Перезапуск проекта

Перезапуск осуществляется совместно с группой компаний «Нацпром» и структурами Кирилла Шамалова (бывший заместитель председателя правления «Сибура», генеральный директор инвестиционной компании «Ладога менеджмент»), по словам Чемезова.

Он отметил также, что созвучие «Нацспектра» со «Спектром» (компанией, которая изначально вела этот проект) не случайно, так как в работе новой компании используются уже накопленные наработки и опыт «Спектра» по этой теме. В производственный процесс, в локализацию и внедрение отечественных компонентов будут вовлечены предприятия госкорпорации «Ростех».

Убыточный «Спектр»

ООО «Спектр» было учреждено в 2021 г. Его создавали для производства базовых станций.

«Ростех» и «Спектр» были указаны исполнителями направления базовых станций «для выделенных, технологических и специальных сетей связи стандарта 4G/LTE» в «дорожной карте» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 г.». На направление выделялось 11,8 млрд руб. в период с 2021 по 2030 гг. Источник примерно трети этой суммы, 4,2 млрд руб. – госбюджет.

«В настоящее время сложилась неопределенность в развитии общества, поскольку оно продолжает оставаться участником "дорожной карты" проекта 4G, однако целевое финансирование не доведено», – отмечалось в аудиторской записке «Спектра» к финансовой отчетности за 2024 г.

Остановка «Спектром» финансирования разработки LTE-станций последовала за решением свернуть разработку БС для сетей 5G. Оно было принято в 2024 г.

Согласно сервису «Контур.Фокус», по итогам 2024 г. компания «Спектр» получила выручку в размере 7,1 млн руб. и чистый убыток 155 млн руб. Годом ранее она тоже была убыточной, но сам чистый убыток был почти вдвое больше — 299 млн руб. В 2024 г.

Летом 2024 г. «Спектр» оказался под угрозой банкротства. Как сообщал CNews, поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» подал против нее соответствующее заявление в арбитражный суд. Дело было в договоре поставки от 2022 г. на сумму 7 млн руб. «Спектру» удалось избежать банкротства – спор был урегулирован.

Разработка БС в России

Разработка отечественных БС идет ускоренными темпами с весны 2022 г., когда крупнейшие в мире поставщики в лице финской Nokia и шведской Ericsson объявили о своем уходе из России. За прошедшие с того момента три года многие российские вендоры успели разработать свои базовые станции и внедрить их в сети крупнейших сотовых операторов страны. Например, станции компании «Иртея» в настоящее время используются в сетях МТС.

За пределами страны операторы делают ставку на более современные сети 5G, но в России они в коммерческую эксплуатацию пока не запущены.

«Иртея» впервые презентовала базовые станции пятого поколения (5G) собственной разработки в июне 2025 г., как писал CNews. Оборудование работает по принципу открытых стандартов OpenRAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции.