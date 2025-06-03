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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ладога Менеджмент


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Убыточный проект «Ростеха» по созданию базовых станций 4G перезапустят с госучастием 1
02.10.2024 В России выпустили базовую станцию 4G, пригодную для работы в военно-полевых условиях 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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