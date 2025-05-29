Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Спектр
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 13 дел, на cумму 176 399 562 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Чернышенко Дмитрий 572 2
|Шульга Антон 7 2
|Смирнов Павел 45 2
|Сиволобов Александр 18 2
|Шадаев Максут 1047 1
|Бровко Василий 53 1
|Бойко Алексей 71 1
|Белявский Вадим 3 1
|Сухман Сергей 13 1
|Галажинский Эдуард 13 1
|Бахмисов Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.