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Ростех Спектр

Ростех - Спектр

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 13 дел, на cумму 176 399 562 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 176 399 562 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 172 629 696 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов 2
25.06.2024 Разработчик российских базовых станций на грани банкротства 2
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 1
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях 1
01.11.2022 «Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G 1
12.05.2022 «Ростех» разработает 5G-оборудование на российском «железе» и открытом интерфейсе 2
17.03.2022 «Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий 1
25.01.2022 «Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 8
Ростелеком 9933 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5701 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3009 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 75 4
Huawei 4026 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 2
МегаФон 9289 2
ИКС 331 2
Samsung Electronics 10378 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2958 1
ZTE Corporation 754 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8896 1
Telegram Group 2219 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 122 1
Eltex - Предприятие Элтекс 163 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
Открытые технологии 706 1
Zelax - Зелакс 90 1
МТС - Иртея 64 1
Элтекс Коммуникации 21 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 226 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1144 1
Unsplash 1023 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2241 8
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