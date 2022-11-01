«Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G

«Ростех» планирует передать инвесторам три четверти своей дочерней компании «Спектр». Таким образом госкорпорация потеряет контроль над разработками 4G/LTE и 5G. Маневр уже предусмотрен в проекте поправок Минцифры.

«Ростех» выходит из сети

Госкорпорация «Ростех» может продать 75% компании «Спектр», которая занимается разработкой оборудования 4G/LTE и 5G, пишут «Ведомости».

За эту долю корпорация планирует получить инвестиции от институтов развития, институциональных инвесторов или других организаций.

По данным источников издания, доля в компании может быть интересна «Ростелекому» или структурам «ИКС-холдинга».

Каким был план

«Ростех» отвечает за реализацию утвержденной Правительством России дорожной карты по разработке компонентов базовых станций 5G.

Правительство, «Ростелеком» и «Ростех» подписали трехстороннее соглашение в целях развития мобильных сетей 5G в 2019 г. Тогда Минцифры предоставило госкорпорации субсидию в размере 21,4 млрд руб.

«Ростех» планирует передать инвесторам три четверти своей дочерней компании «Спектр», занятой разработкой оборудования LTE и 5G

С 2024 г. планировалось развернуть не менее 10 тыс. отечественных базовых станций в десяти городах страны с населением от 1 млн человек.

В мае 2022 г. «Ростех» заявил о разработке 5G-оборудования на российском «железе» архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе. Это позволяло бы использовать технологии зарубежных производителей. Тогда на этот процесс планировалось направить 4,4 млрд руб.

Разработкой станций занимались ООО «Спектр» совместно с научно-исследовательской и технологической компанией «Криптонит». На тот момент уже была выполнена научно-исследовательская работа для создания серийного проекта базовых станций 5G. Также уже были готовы техзадания для «разработки ядра базовой станции и радиочасти».

Решение уже на уровне поправок

Сейчас «Спектр» полностью принадлежит «Ростеху», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Однако по новому проекту поправок Минцифры следует, что доля участия «Ростеха» в уставном капитале может составлять только 25%.

Отметим, предыдущая версия постановления была опубликована 19 июня 2021 г. и там доля «Ростеха» в уставном капитале компании-разработчика составляла 100%. После этого и был создан «Спектр».

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Однако 21 октября 2022 г. на портале нормативно-правовых актов появился проект поправок Минцифры к постановлению правительства «О правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи». В нем и идет речь о снижении снижение доли «Ростеха» в разработчике до четверти.

Меняется и направленность разработок, теперь ставка делается не на 5G, а на технологии 4G/LTE как на «более распространенные и востребованные».

Потенциальные претенденты на «Спектр»

В начале мая 2022 г. ГК «Ядро» зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи» с основным видом деятельности «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», пишет «Коммерсант».

«Ведомости» со ссылкой на собеседника в профильной ассоциации отмечают, что «Ядро» планировало войти в состав акционеров «Спектра» и получить контроль в компании. Однако группа компаний официально опровергла факт переговоров о вхождении в капитал телеком-вендора, сообщает телеграм-канал «Нецифровая экономика».

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Пока, по данным участников рынка, несмотря на стремление «Ростеха» привлечь к проекту частный капитал, нет ясности как будет сконструирована сделка и чьи это будут деньги.

Чем чревата продажа трех четвертей «Спектра»

С одной стороны, как отмечают эксперты, в руках одной компании сосредоточение большой доли в компании-разработчике, которую финансирует государство, может обернуться монополизацией всего сегмента производства оборудования связи.

С другой стороны, по мнению руководителя Центра компетенции НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александра Сиволобова, передача доли «Спектра» наоборот может положительно отразится на отрасли. Например, по словам эксперта, «ИКС-холдинг» активно развивает подобное направление и доля в госкомпании усилит производство.

Как полагает партнер компании ДРТ Антон Шульга, монополизация — это меньший риск, по сравнению с тем, если Россия не сможет научиться делать свое оборудование.