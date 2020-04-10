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Спецпроекты

Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Ростех представил министерству просвещения и министерству науки и высшего образования России разработки радиоэлектронного кластера госкорпорации и оборудование других отечественных производителей для комплексного оснащения учебных заведений. В числе решений – отечественное оптическое, телекоммуникационное и вычислительное оборудование, в том числе системы, призванные помочь школам справиться с вызовами пандемии COVID-19.

Всего для презентации было подобрано 30 современных продуктов, созданных специалистами «Швабе», Росэлектроники, «Автоматики», НЦИ – как отдельные виды оборудования, так и комплексные решения для создания «цифровых классов» и «цифровых школ». Разработки были продемонстрированы министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру просвещения Сергею Кравцову.

Среди представленных решений - системы контроля доступа с распознаванием лиц и определением температуры тела учащихся, компьютерная техника для учебных классов, системы хранения данных, камеры наблюдения, телекоммуникационное оборудование, системы для онлайн-трансляций и многое другое.

«В рамках нацпроекта «Образование» в российских школах активно внедряются цифровые технологии, которые дают новые возможности преподавателям и учащимся, повышают качество и доступность образования, обеспечивают комфорт и безопасность школьной среды. Кроме того, сейчас, в условиях пандемии коронавируса, есть особенно большой запрос на продукты и системные решения для организации дистанционного обучения, видеотрансляций, хранения и передачи данных. Задача промышленности – предложить отечественные решения, в полной мере отвечающие запросам современного образования, конкурентоспособные по цене и качеству», - сказал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В числе ключевых разработок - комплексная система контроля и учета доступа, которая включает систему распознавания лиц NtechLab и тепловизионный регистратор. Оборудование позволяет в режиме реального времени определять, кто заходит в школу, отказывать в доступе посторонним, а также автоматически фиксировать температуру тела учащихся и блокировать доступ в учебное заведение лицам с признаками заболеваний.

Кроме того, была представлена купольная IP-камера для дистанционного обучения. Благодаря высокому разрешению в 5 мегапикселей и высокочувствительной матрице с мощным шумоподавлением и компенсацией фоновой засветки, камера передает изображение высокой четкости. Это позволяет отчетливо видеть на экране, что преподаватель пишет на доске. За счет широкого угла обзора камера без поворотов и передвижений охватывает стол преподавателя, зону у доски и аудиторию. Оборудование успешно прошло тестирование в подмосковной гимназии имени Евгения Примакова.

Еще одной представленной разработкой стал компьютер-моноблок «Элик 102» на базе отечественных процессоров «Эльбрус» для организации компактных, универсальных рабочих мест в формате «все-в-одном». Моноблок обладает хорошей производительностью, качественным дисплеем, интегрированной камерой, динамиками, считывателем смарт-карт и источником бесперебойного питания, отличается пониженным уровнем электромагнитных излучений.

Как сообщалось ранее, с 2019 года Ростех участвует в реализации проекта по развитию и модернизации ИКТ-инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование». Дочерняя структура корпорации – Национальный центр информатизации – на текущий момент уже оснастила 1608 общеобразовательных учреждений в 12 регионах России системами видеонаблюдения, коммутационным оборудованием, оптимизаторами электроэнергии, источниками бесперебойного питания, кабельными системами, системами контроля и управления доступом.

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