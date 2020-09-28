«Росатом» предложил создать национальную промышленную цифровую платформу

Госкорпорация «Росатом» выступила с инициативой создания национальной промышленной цифровой платформы, призванной обеспечить ускоренный переход предприятий страны к концепции «Индустрии 4.0.». Предложение о разработке такой платформы озвучил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе пленарной дискуссии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020), которая завершила свою работу 25 сентября 2020 г. в Нижнем Новгороде.

Планируется, что национальная промышленная цифровая платформа обеспечит решение целого ряда важных задач. В их числе: прирост эффективности производства и сокращение затрат на техническое обслуживание, прогнозирование и предотвращение отказов оборудования, снижение эксплуатационных расходов и увеличение энергоэффективности.

Основой для развития платформы должны стать современные подходы к работе с данными и передовые разработки в области технологий промышленного интернета вещей.

Обращаясь к генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, Алексей Лихачев выразил уверенность, что в настоящее время у России существуют все возможности для создания такой платформы: «Росатом» и «Ростех» сегодня обладают такими компетенциями, которые могут, как мозаику сложить эту платформу. У нас есть опыт, и вы активно работаете в рынке, у нас есть что предложить. Мы готовы к этой задаче».

Гендиректор «Росатома» заметил, что работу по созданию Ннциональной промышленной платформы целесообразно было бы вести при координации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Алексей Лихачев также подчеркнул, что наряду с вопросами эффективности производства, создание платформы позволит решить целый ряд задач обеспечения цифровой безопасности российской промышленности. При этом одним из базовых принципов развития платформы станет ее открытость для расширения и подключения функциональных модулей, создаваемых другими участниками российского рынка.