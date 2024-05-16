«Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам

«Ростех» и «Транснефть» договорились о совместном противодействии кибератакам и другим угрозам в сфере информационной безопасности. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписали вице-президент нефтетранспортной компании Андрей Бадалов и заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В церемонии подписания приняли участие глава «Ростеха» Сергей Чемезов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Стороны договорились о совместной работе по предупреждению, обнаружению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационную инфраструктуру.

«Транснефть» считается одной из наиболее высокотехнологичных компаний в нефтегазовой отрасли России. Надежные ИТ-решения и своевременное реагирование на меняющиеся внешние условия помогают нам бороться с поступающими вызовами. Наращивая защиту значимой инфраструктуры, взаимодействуя в разработке новейших информационных технологий, обмениваясь опытом и передовыми практиками, мы сможем не только противостоять угрозам извне, но и открывать новые горизонты цифрового развития стратегических отраслей, обеспечивать высокую функциональность, технологическую независимость и безопасность производственного процесса», – отметил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Документ предполагает консультирование, обмен рекомендациями, информацией и опытом в сфере противодействия киберугрозам. В составе «Ростеха» эту работу ведет профильная компания «РТ-Информационная безопасность» – корпоративный центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты.

«Крупнейшие промышленные компании России сегодня находятся под прицелом хакерских группировок. Атаки на ИТ-инфраструктуру стратегически важных активов не ослабевают. Это часть большой гибридной войны, развязанной против нашей страны. Растущие угрозы в киберпространстве заставляют нас неустанно совершенствовать методы защиты и всегда быть наготове. Консолидация сил и ресурсов крупных компаний дает новые возможности для противодействия злоумышленникам», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.