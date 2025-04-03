Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность

Опыт «Ростелеком Информационная безопасность» – это обеспечение кибербезопасности крупнейших объектов КИИ страны, а также систем госуправления, таких как Госуслуги, Гособлако, более 20 ФОИВ. Со стороны коммерческого сегмента его дополняют домены экспертизы «Солара», возможности центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, центра противодействия кибератакам и платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир».