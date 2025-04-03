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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар РТК ИБ РТК Информационная безопасность РТ-Информационная безопасность
Опыт «Ростелеком Информационная безопасность» – это обеспечение кибербезопасности крупнейших объектов КИИ страны, а также систем госуправления, таких как Госуслуги, Гособлако, более 20 ФОИВ. Со стороны коммерческого сегмента его дополняют домены экспертизы «Солара», возможности центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, центра противодействия кибератакам и платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир».
в качестве ответчика (1) на сумму 500 013 ₽
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 107 2
|Ляпунов Игорь 123 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Сычев Артем 73 2
|Чемезов Сергей 144 2
|Волобуев Николай 9 2
|Арсентьев Андрей 69 1
|Шумейко Анна 20 1
|Ивашков Юрий 2 1
|Царев Николай 3 1
|Басин Виктор 3 1
|Демидюк Андрей 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Люборту Сергей 2 1
|Флейшман Светлана 4 1
|Осеевский Михаил 318 1
|Назаров Александр 67 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Токарев Николай 16 1
|Балдин Дмитрий 2 1
|Овчинников Роман 11 1
|Нашивочников Николай 5 1
|Чугунов Алексей 4 1
|Самойленко Никита 4 1
|Слинкин Григорий 1 1
|Васин Виктор 1 1
|Иванков Юрий 1 1
|Раевский Андрей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
|CNews Tenders 18 1
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