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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар РТК ИБ РТК Информационная безопасность РТ-Информационная безопасность

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность

Опыт «Ростелеком Информационная безопасность» – это обеспечение кибербезопасности крупнейших объектов КИИ страны, а также систем госуправления, таких как Госуслуги, Гособлако, более 20 ФОИВ. Со стороны коммерческого сегмента его дополняют домены экспертизы «Солара», возможности центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, центра противодействия кибератакам и платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». 

Судебные дела (1) на сумму 500 013 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 500 013 ₽

03.04.2025 Росреестр заплатит треть миллиарда за укрепление своей киберзащиты российскими серверами и ПО 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
19.06.2024 «Ростех» обучит своих сотрудников кибербезопасности 1
22.05.2024 «Ростех» представил комплексную систему противодействия мощным кибератакам 1
16.05.2024 «Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам 1
15.05.2024 «Ростех» и «Ростелеком» объединяют компетенции в области информационной безопасности 1
15.04.2024 «Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена 1
12.01.2023 «Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных 1
25.11.2022 «Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
08.02.2022 «Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
02.09.2019 «Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса» 3
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 3

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9831 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 968 3
Oracle Corporation 6740 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Cisco Systems 5137 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 2
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 40 2
AMT Group - АМТ-Груп 358 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 1
Yandex - Яндекс 7547 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
EzWIM 4 1
Trustworks Global 7 1
Ротек НПП 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2934 1
SAP SE 5311 1
Accenture plc 682 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Цифра ГК 2453 1
ФОРС - Центр разработки 641 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 45 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 169 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 59 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 220 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Ростелеком - Тдата 4 1
Ланит Интеграция 194 1
Microsoft Corporation 24746 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Строй Инвест Проект 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Транснефть 303 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2951 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 216 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4266 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 194 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3793 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 395 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 858 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11219 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6861 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5188 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7484 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12841 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 407 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2288 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1580 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Оповещение и уведомление - Notification 4751 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2186 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 538 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4019 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8212 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13479 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1462 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 294 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6373 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1104 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3266 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 310 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 19 2
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 65 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 21 2
Apple iPhone 6 4862 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 159 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 35 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 250 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 101 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 35 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 11 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 57 1
Microsoft 365 Copilot 133 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 48 1
Галицкий Александр 107 2
Ляпунов Игорь 123 2
Галайко Ярослав 6 2
Сычев Артем 73 2
Чемезов Сергей 144 2
Волобуев Николай 9 2
Арсентьев Андрей 69 1
Шумейко Анна 20 1
Ивашков Юрий 2 1
Царев Николай 3 1
Басин Виктор 3 1
Демидюк Андрей 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Лазуков Станислав 30 1
Люборту Сергей 2 1
Флейшман Светлана 4 1
Осеевский Михаил 318 1
Назаров Александр 67 1
Бадалов Андрей 65 1
Токарев Николай 16 1
Балдин Дмитрий 2 1
Овчинников Роман 11 1
Нашивочников Николай 5 1
Чугунов Алексей 4 1
Самойленко Никита 4 1
Слинкин Григорий 1 1
Васин Виктор 1 1
Иванков Юрий 1 1
Раевский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52380 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 3
Ближний Восток 2967 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 2
Нидерланды 3544 1
Норвегия - Королевство 1805 1
Москва - ЦАО - Фрунзенская набережная 6 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14252 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17633 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3035 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8682 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7589 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3205 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4426 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4733 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4050 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3592 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 1
Паспорт - Паспортные данные 2555 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1757 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7002 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2864 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 44 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 200 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5850 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4912 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Tenders 18 1
Capture the Flag - CTF 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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