«Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена

Закупка с нарушениями?

Как выяснил CNews, компания «Ланит-Интеграция» просит Федеральную антимонопольную службу объявить недействительным контракт Росреестра на закупку оборудования для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием VPN на 6,8 млрд руб.

Информацию об этом можно найти в карточке контракта на сайте Госзакупок. Жалоба была подана 10 апреля 2024 г. На данный момент процедура выбора исполнителя заказа приостановлена на время разбирательств.

«Ланит-Интеграция» считает, что техническое задание к закупке составлено с нарушениями требований законов, контролирующих систему контрактов. По мнению «Ланита» в документах к закупке нарушено четыре Федеральных закона и Постановления Правительства.

Также компания утверждает, что Росреестр нарушил правило использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На вопросы CNews Росреестр не смог ответить, а «Ланит» отказался от комментариев.

Конкретные обвинения

«Ланит-Интеграция» предъявила конкретные обвинения к закупке. А именно, в нем были объединены в один лот разнородные товары, работы и услуги с слабой технологической и функциональной взаимосвязью — искусственно укрупнен лот, что привело к ограничению конкуренции.

Росреестр На закупку оборудования для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росреестра на 6,8 млрд руб. подали жалобу в ФАС

Помимо этого, Росреестр установил ненадлежащие и избыточные требования к участникам закупки, а также избыточные требования к лицензии ФСБ у участника закупки. В закупке было предусмотрено изменение существенных условий в процессе его исполнения и необоснованно установлены дополнительные требования к характеристикам товара, не предусмотренные позициями КТРУ (каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Извещение и описание объекта закупки не содержали некоторые позиции оборудования, не установлена ссылка на соответствующую позицию КТРУ.

Искусственное укрупнение закупки

Компания считает, что Росреестр не правильно объединил разные компоненты сетевого оборудования, телефонной связи, видеоконференцсвязи и инженерной инфраструктуры в один заказ, хотя они не имеют прямой связи между собой и не являются обязательными для одной информационной системы.

Фактически, Заказчик объединил вместе две сопоставимые по объему закупки оборудований для двух разных ведомств: Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Роскадастра. «Ланит» задал вопрос по поводу разных грузополучателей в контракте, на что Росреестр уклонился от ответа, сославшись на техническое задание.

При этом, для каждого из этих ведомств закупаются отдельные системы видеоконференцсвязи (СВКС) и системы ведомственной телефонной сети (ВТС), что подтверждается отсутствием в техническом задании каких-либо требований по совместимости, функциональной интеграции или обеспечению отказоустойчивости между ВТС-1 и ВТС-2 и между СВКС-1 и СВКС-2.

«Ланит» просит выделить закупку не связанных между собой СВКС и ВТС в отдельные лоты для недопущения необоснованного укрупнения закупки.

Соединили не соединяемое

Заказчик объединил разное оборудование в комплекты, хотя они выполняют разные функции и не связаны между собой технологически. Например, «Комплект узла ВСПД Тип ТО1» состоит из: маршрутизаторов CE типа, внутренних коммутаторов, телекоммуникационного шкафа Тип, Источника бесперебойного питания.

Для этого «комплекта» заказчиком выбран код ОКПД2 26.30.11.122 («Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных»), хотя для специалистов очевидно, что Телекоммуникационный шкаф и Источник бесперебойного питания (ИБП) - не является оборудованием коммутации и маршрутизации. Технологически, например, батареи источников бесперебойного питания и сетевые коммутаторы, не связаны друг с другом. Под каждое вышеуказанное оборудование есть свои коды ОКПД2 и КТРУ, обязательные для применения заказчиком. Таким образом заказчик вводит новый понятийный аппарат, формирует «комплекты», подменяет понятия и тем самым еще больше укрупняя закупку. По этому поводу Росреестру также был задан вопрос, на который Служба ответа не дала, опять сославшись на техническое задание.

Попытки снизить конкуренцию

Совместив в одной закупке технологически и функционально слабо связанные товары и работы заказчик искусственно ограничил конкуренцию, помимо этого Росреестром было установлено дополнительное требование к исполнителям — наличие у участника закупки опыта исполнения в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора. А стоимость исполненных обязательств по таким контрактам или договорам должна составлять не менее двадцати процентов начальной цены контракта.

С учетом НМЦК в размере 6,8 млрд руб. подтверждение опыта должно составлять не менее 1,3 млрд руб. Согласно данным из ЕИС за три года до окончания срока подачи заявок, с учетом того, что заказчик требует лицензию ФСТЭК и ФСБ участников под условия подходят всего восемь компаний: «Ланит-Интеграция», «Национальные Технологии», «Прайм Груп», «РТК Информационная Безопасность», «Рубитех», «Системный Софт», «ТС Интеграция» и «Ростелеком».

Учитывая все вышеперечисленное, объединив несвязанные товары в один лот, Заказчик нарушил закон о конкуренции и ограничил участие разных компаний в торгах. Также в документации были введены требования о наличии у участников всех необходимых ресурсов для поставки полного комплекта товаров, что создало преимущества для компаний, имеющих возможность выполнить весь объем закупки.

«Ничтожная» сделка

В сопутствующем к жалобе документе «Ланит-Интеграция» признали сделку «ничтожной». «Ничтожная» сделка — сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима, или должны применяться другие последствия нарушения. В закупке были нарушены следующие законы: Закон 44-ФЗ о контрактной системе, 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановление Правительства России от 10 июля 2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании изложенных в жалобе нарушений «Ланит-Интеграция» просит ФАС провести внеплановую проверку, признать в действиях Заказчика нарушения требований Закона о контрактной системе и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.