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«Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс»

Бизнес Инвестиции и M&A Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию «РТК ИБ» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 49% акций «Элвис-Плюс» — системного интегратора и технологического вендора на рынке информационной безопасности в России.

«Элвис-Плюс» предоставляет широкий спектр услуг в сфере разработки, поставки и внедрения программных продуктов для защиты корпоративных информационных систем. В своей работе компания использует пропроитарные решения (специальные программно-аппаратные комплексы для защиты каналов связи и межсетевого экранирования) и сфокусирована на предоставлении сервисов крупным корпоративным и государственным заказчикам, среди которых ФНС России, Банк России, СО ЕЭС и ряд других.

Сделка усилит направление системной интеграции «Ростелекома» в области кибербезопасности и будет способствовать формированию полного комплексного предложения в части решений для защиты от киберугроз.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко отметила: «Покупка “Элвис-Плюс” – важный шаг на пути укрепления лидерских позиций “Ростелекома” в области сервисов информационной безопасности. Вхождение в капитал ключевого игрока позволит ускорить трансформацию бизнес-направления системной интеграции в сервисную модель. Компания с более чем 25-летней успешной историей и выдающимся коллективом профессионалов обогатит наш кадровый потенциал в развитии цифровых сервисов».

Основатель и президент «Элвис-Плюс» Александр Галицкий сказал: «"Ростелеком" – крупнейший поставщик цифровых сервисов в России, обладающий самой масштабной в стране телеком-инфраструктурой, а также лидирующими технологиями и глубокой экспертизой в области информационной безопасности. Эти факторы делают рыночный потенциал "Ростелекома" практически уникальным, и заключенное бизнес-партнерство будет способствовать усилению позиций обеих компаний, а также позволит нам создать для заказчиков синергетический эффект благодаря объединению усилий по борьбе с киберугрозами».

Данная сделка положит начало формированию кластера информационной безопасности «Ростелекома», объединяющего все активы корпорации в данной сфере. Кластер под управлением Игоря Ляпунова, вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности, будет реализовывать три направления бизнеса – предоставление коммерческих сервисов, разработку технологий и системную интеграцию в сфере защиты от киберугроз. В будущем планируется дальнейшее усиление ирасширение данной структуры.

Вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сказал: «Наша цель – предоставление заказчикам технологий информационной безопасности во всех трех форматах – продуктов, сервисов и комплексных проектов. Мы добились значительного успеха, органически развивая соответствующие компетенции в рамках одной компании, однако в дальнейшем следование той же стратегии означало бы замедление в завоевании доли рынка – уже сейчас объем входящих запросов на проекты превышает наши возможности. Поэтому мы планируем использовать, в том числе, инструменты неорганического роста для развития всех трех направлений. И бизнес-партнерство с "ЭЛВИС-ПЛЮС", одним из ключевых игроков в сегментах ИБ-интеграции и разработки решений для защиты информации, даст нам моментальное усиление присутствия как в конкретных сегментах, так и на рынке в целом».



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