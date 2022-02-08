«Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны

«Ростелеком» назначен единым исполнителем по реализации проекта создания цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов на объектах Минобороны. Сумма контракта составляет 4,115 млрд руб.

Контракт Минобороны и «Ростелекома»

CNews выяснил подробности проекта по созданию универсальной платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности, который реализует Министерство обороны.

Как рассказали CNews представители оборонного ведомства, контракт на реализацию данного проекта был заключен Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций с компанией «Ростелеком». Компания была выбрана подрядчиком путем назначения единым исполнителем. Сумма контракта составляет 4,115 млрд руб.

Цифровая платформа учета энергоресурсов Минобороны и нацпрограмма «Цифровая экономика»

Мероприятия по созданию указанной цифровой платформы еще в 2018 г. были включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Размер планировавших затрат федерального бюджета на реализацию данного проекта в 2020-2021 гг. оценивался в 4,5 млрд руб.

В том числе в 2020 г. было потрачено 657 млн руб. В настоящий момент соответствующий результате был перемещен в другой федпроект национальной программы «Цифровая экономика» - «Цифровое государственное управление». Размер затрат на 2021-2022 гг. составит 3,46 млрд руб., то есть общий объем затрат за все время составит 4,11 млрд руб. – столько же, сколько составляет сумма контракта с «Ростелекомом».

Кого «Ростелеком» взял на субпоряд

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, «Ростелеком» для выполнения работ по контракту с Минобороны привлек на субподряд подконтрольное ему ООО «Электро». Эта компания, в свою очередь, привлекла на субсубподряд другую «дочку» «Ростелекома» - «РТК-ИБ».

ООО «Электра» называет себя российским разработчиком и производителем сервисных платформ и оборудования инфраструктуры связи для ведущих телекоммуникационных операторов России. В числе проектов компании – внедрении Автоматизированной системы учета потребления ресурсов по заказу правительства города Москвы.

Схема организации информационной базы цифровой платформы учета энергоресурсов объектов Минобороны

Согласно данным базы «Контур – Фокус», ООО «Электра» на 51% принадлежит «дочке» «Ростелекома» - «Вестелеком». Остальными 49% владеет Научно-производственная компания (НПО) «Ротек». Она, в свою очередь, на паритетных началах принадлежит Светлане Флейшман и ООО «Инвест строй проект», которая принадлежит Сергею Люборту. В пресс-службе «Ростелекома» отказались обсуждать подробности контракта с Минобороны.

Для чего нужна цифровая платформа учета энергоресурсов

Внедрение указанной цифровой платформы будет происходить на объектах Минобороны коммунального значения (теплового, водопроводно-канализационного, электросетевого хозяйства), административного и производственного, дошкольного и среднего образования, лечебно-оздоровительного, казарменно-жилищно и жилого фондов. Платформа будет обеспечивать инвентаризацию, учет и контроль состояния всех видов энергорерсусов и имущественного комплекса с возможностью автоматизированного сбора о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных услуг (ресурсов) в едином формате с функцией автоматизированного управления этими процессами в режиме реального времени.

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В цифровой платформе будут разработаны и внедрены единые технологические стандарты к ведению деятельности организаций, оказывающих коммунальные услуги в интересах Минобороны, а также юридических лиц и граждан муниципальных образований, обеспечивающие доведение в электронной форме информации о предоставлении коммунальных услуг, их количестве и стоимости, состоянии объектов имущественного комплекса и необходимости проведения ремонтных работ, а также мероприятий по энергосбережению и обеспечению энергоэффективновсти.

Кроме того, цифровая платформа обеспечит предоставление сервисов и технологий, повышающих стабильность и качество обеспечения Минобороны коммунальными услугами и ресурсами для собственных нужда, а также юридических лиц и граждан муниципальных образований.

Как реализуется проекта создания цифровой платформы учета энергорерсурсов

Еще перед началом работ по созданию цифровой платформы все 100% объектов Минобороны были обеспечены приборами учета коммунальных услуг, что позволило получать ежегодную экономию при оплате коммунальных услуг в размере 4 млрд руб. Как говорил ранее начальник управления учета и покупки энергоресурсов госпредприятия «Центральное жилищно-коммунальное управления» Минобороны Андрей Демидюк, цифровые платформенные решения будут внедрены на 90 тыс. приборах учета энергоресурсов.

В рамках реализации проекта специалисты Минобороны и «Ростелекома» проводят обследование военных городков и объектов. В том числе определяются точки подключения узла доступа к существующим системам электроснабжения и заземления в соответствие с критериями, установленными типовой рабочей документации. Проектные решения, используемые в платформе, разработаны в соответствии с требованиями действующих в России государственных стандартов в области экологической безопасности.

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Собранная информация собирается в базе данных, включающей в себя информацию по четырем основным направлениям: имущественный комлпекс (данные по военным городкам), приборы учета (количество приборов учета и их характеристики), ресурсоснабжающие организации (ведение расчетов поставщиков энергоресурсов, контрактов на поставку, счетов на оплату в год), субабоненты (более 4 тыс. внебюджетных потребителей, получающих ресурсы по отдельному договору).

Сформированная база данных предоставит структурированный доступ к следующим сведениям: имущественный комплекс (паспорт военного городка, сведения о состоянии объектов, уведомления об изменениях), потребление энергоресурсов (оперативный и аналитический учета потребления, формирование балансов покупки, потребления и реализации, статистическая и другая отчетность), экспорт сведений (отчетность в органы Росстата, ФАС, органы местного самоуправления, сведения для выгрузки в государственную информационную систему ЖКХ, сведения о поступлении платежей от субагентов в биллинг, показания приборов учета ресурсоснабжающим организациям).

Информационные ресурсы платформы состоят из трех сегментов: конфиденциальный сегмент, открытый сегмент (обрабатывается неконфиденциальная информация) и внешний сегмент (доступен через сеть интернет и предназначен для раскрытия публичной информации платформы для работы внешних пользователей-потребителей услуг).