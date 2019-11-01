Минобороны получит 1,9 миллиарда, чтобы создать платформу ЖКХ для всей страны

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Минобороны и цифровое ЖКХ

Минобороны займется созданием универсальной цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, состояния всех видов энергоресурсов и имущественных комплексов. Это следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

На первом этапе должен быть проведен анализ потребностей и инвентаризация объектов коммунального хозяйства Минобороны с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений. В том числе будут разработаны технические требования в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных. Далее будет разработана концепция создания указанной цифровой инфраструктурной платформы.

Затраты на создание цифровой платформы

Следующим этапом значится проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы. В том числе будет обеспечена возможность автоматизированного управления процессами инвентаризации, сбора, хранения, обработки и передачи информации о производстве, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов и услуг с учетом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны. На обозначенные цели федеральный бюджет в 2020 г. выделит 630 млн руб.

Минобороны получит 1,87 млрд руб на создание цифровой платформы ЖКХ,

которую планируют тиражировать на государственные и муниципальные объекты

Далее последует доработка указанной цифровой платформы с целью промышленного внедрения не менее, чем на 3,6 тыс. объектах коммунального хозяйства Минобороны. Этот процесс обойдется федеральному бюджету в 2021 г. в 1,25 млрд руб.

Таким образом, общие затраты федерального бюджета на данный проект составят 1,87 млрд руб. Реализацию проекта помимо собственно Минобороны будут курировать Минстрой и Минкомсвязи. Подрядчика выберут по результатам конкурса.

Замминистра обороны по тылу генерал армии Дмитрий Булгаков говорил в интервью газете «Красная звезда», что цифровая платформа инвентаризации и учеты услуг ЖКХ начнет внедряться с 2020 г. При этом, по словам Булгакова, приборами учета коммунальных услуг уже обеспечены все 100% объектов Минобороны, что позволяет достигать фактической экономики по оплате коммунальных услуг в размере 4 млрд руб. ежегодно по сравнению с расчетными значениями.

Масштабирование цифрового опыта Минобороны на госорганизации

По итогам реализации пилотного проекта и внедрения цифровой платформы на всех объектах Минобороны военное ведомство должно будет сделать соответствующий доклад. Рассмотрев его, Правительство сможет принять решение о тиражировании платформы на объектах государственной и муниципальной формы собственности с целью автоматизации процессов предоставления данных и интеграции ведомственных систем.

К 2024 г. будет создана и внедрена цифровая платформа, - комплексная система - обеспечивающая сбор данных о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных услуг (ресурсов) в едином формате. Будет реализована возможность автоматизированного управления этими процессами в режиме реального времени.

Также будут разработаны и внедрены единые технологические стандарты деятельности организаций, занятых в сфере ЖКХ. Они обеспечат доведение в электронной форме информации о представлении, количестве и стоимости коммунальных услуг. Вместе с этим будут внедрены цифровые сервисы и технологии, в том числе мобильные, повышающие комфорт потребителей при оказании услуг ЖКХ.