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«Ростех» обучит своих сотрудников кибербезопасности

«Академия Ростеха» совместно с «РТ–Информационная безопасность» гГоскорпорации «Ростех» начала подготовку специалистов в области кибербезопасности и цифровой культуры. Обучение пройдут не только работники ИТ-сферы, но и специалисты самых разных профессий. Цель обучения – формирование корпоративной культуры поведения в цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Программа обучения безопасному поведению в цифровой среде предполагает изучение новых технологий в области кибербезопасности. Слушатели приобретут навыки своевременного распознавания цифровых рисков, освоят алгоритмы действий в случае возникновения угрозы и ознакомятся с актуальными мерами противодействия инцидентам, связанным с возможной утечкой конфиденциальной информации. Материалы программы также содержат примеры типичных ошибок сотрудников в работе с персональными данными и актуальные регламенты кибербезопасности, утвержденные в корпорации. Ведущим экспертом в процессе обучения выступил первый заместитель генерального директора «РТ-Информационная безопасность» Артем Сычев.

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«В последнее время количество кибератак на корпоративные сети существенно возросло, цифровые преступления стали изощреннее, а их предотвращение требует от сотрудников все больше профессиональных навыков. Открывая новые программы, мы ставим перед собой задачу обучить не только узконаправленных сотрудников, но и представителей самых разных профессий. Каждый работник в организации должен знать, как не допустить утечки данных и своевременно распознать цифровые угрозы. Учитывая высокую актуальность задач по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры организаций «Ростеха», в ближайшие два года мы планируем расширить направления обучения по программе кибербезопасности», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

Первые две программы – безопасное поведение в цифровой среде и обеспечение безопасности персональных данных – уже включены в портфель «Академии Ростеха» и доступны для изучения. Первые 63 слушателя освоят курс обучения в дистанционном формате.

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